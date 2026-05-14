Καιρός: Ζακέτες και ομπρέλες σε επιστράτευση.. με Μαγιάτικη αστάθεια!

Η άνοιξη δείχνει το άστατο πρόσωπό της σήμερα, καθώς ψυχρές αέριες μάζες εκτοπίζουν τα 30άρια των προηγούμενων ημερών και φέρνουν γενικευμένη αστάθεια με νεφώσεις, βροχές και καταιγίδες.

Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή πτώση, υποχωρώντας από τους 32°C στους 24-26°C, ενώ στα δυτικά, τα βόρεια και τις Κυκλάδες οι τιμές θα είναι ακόμη χαμηλότερες. Από σήμερα ανοίγει ένας νέος κύκλος βροχών με εξάρσεις και υφέσεις, ενώ από το Σάββατο περιμένουμε ακόμα περισσότερες βροχοπτώσεις.

Οι συνεχείς εναλλαγές θερμών και ψυχρών αέριων μαζών θα ανεβοκατεβάζουν την θερμοκρασία, αναγκάζοντάς την να τριγυρνάει γύρω από τις φυσιολογικές για την εποχή τιμές, οι οποίες γενικά θα είναι υψηλότερες στα ανατολικά και χαμηλότερες στα δυτικά.

Παράλληλα με τη μεταβολή του καιρού, η αφρικανική σκόνη οπισθοχωρεί προσωρινά, δίνοντας τη θέση της στη γύρη της ελιάς που κάνει πάρτυ, καθώς οι βροχοπτώσεις ενίσχυσαν την ανθοφορία και οι αλλεργικοί πρέπει να είναι προσεκτικοί. Πάντως η καθαρή ατμόσφαιρα δεν θα κρατήσει πολύ, αφού ένα νέο επεισόδιο σκόνης αναμένεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι την Κυριακή.

Ο καιρός έχει ήδη ξεκινήσει άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση την Κρήτη, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τη νότια Πελοπόννησο και την Ανατολική Στερεά όπου επικρατεί ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, οι οποίες όσο περνάει η μέρα θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια, πλην των Δωδεκανήσων και των νότιων Κυκλάδων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο, ενώ στα νότια και δυτικά θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 25-26°C σε περιοχές όπως ο Σκαραμαγκάς, το Άργος, το Ναύπλιο, το Λασίθι και το Ηράκλειο, ενώ στον αντίποδα η ψυχρή μάζα θα κρατήσει το θερμόμετρο πολύ χαμηλά στην Αετομηλίτσα (13°C), το Καρπενήσι (15°C) και τα Καλάβρυτα (16°C). Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες αργότερα θα πυκνώσουν και θα δώσουν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανές σύντομες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25-26°C τοπικά στην περιοχή του Πειραιά, αλλά στον υπόλοιπο νομό θα είναι 3 έως 6 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 23°C.

Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ, ενώ αύριο ο ήλιος θα πάρει ξανά το πάνω χέρι, η αστάθεια θα περιοριστεί και η θερμοκρασία θα αρχίσει πάλι την σχετική ανηφόρα.

Διαβάστε επίσης:

Σοκαριστικό περιστατικό στην Κυψέλη: Άνδρας κλώτσησε 8χρονο κορίτσι και τη μητέρα του (Video)

Ηράκλειο: «Ο γαμπρός μου έπαιζε θέατρο, τον ξέρω καλά», λέει η μητέρα της 28χρονης που την χτύπησε με το αμάξι ο σύζυγός της

Αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες εφήβων – Γιατί είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτή η αυτοκτονικότητα στα παιδιά