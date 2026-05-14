ΠΕΜΠΤΗ 14.05.2026 08:53
Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

14.05.2026 06:34

Συντάξεις 2026-2027: Ο οδικός χάρτης των πληρωμών – Από το 300άρι του Νοεμβρίου στα αναδρομικά και τις αυξήσεις

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την ενίσχυση των συνταξιούχων το τελευταίο τρίμηνο του 2026, με την έκτακτη παροχή του Νοεμβρίου να βρίσκεται στο επίκεντρο. Αν και το ποσό αυξάνεται φέτος στα 300 ευρώ, η διατήρηση του αυστηρού ηλικιακού ορίου των 65 ετών δημιουργεί μια νέα κατηγορία «αποκλεισμένων».

Διεύρυνση κριτηρίων με ηλικιακό «κόφτη»

Η φετινή ενίσχυση συνοδεύεται από μια σημαντική χαλάρωση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων, επιτρέποντας σε περίπου 420.000 επιπλέον δικαιούχους να ενταχθούν στο μέτρο. Συγκεκριμένα:

  • Το εισοδηματικό όριο για τους άγαμους αυξάνεται στις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους φτάνει τις 35.000 ευρώ.
  • Η αξία της ακίνητης περιουσίας διευρύνεται στα 300.000 ευρώ για τους άγαμους και στα 400.000 ευρώ για τους έγγαμους.
    Ωστόσο, η κυβερνητική επιλογή παραμένει αμετακίνητη για το όριο των 65 ετών αφήνοντας εκτός χιλιάδες συνταξιούχους που αποχώρησαν στα 62 τους έτη ή ανήκουν σε βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι αναπηρικών παροχών του ΟΠΕΚΑ, οι οποίοι θα λάβουν την ενίσχυση ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ο «χάρτης» των αναδρομικών: Ποιοι και πόσα δικαιούνται

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των δικαστικών διεκδικήσεων για τα αναδρομικά του 11μηνου (2015-2016). Περίπου 950.000 συνταξιούχοι βρίσκονται στην ουρά των πληρωμών, με τα ποσά να ποικίλλουν ανάλογα με το ταμείο:

  • Συνταξιούχοι Δημοσίου: Τα αναδρομικά για τις επικουρικές και τα δώρα κυμαίνονται από 1.200 έως 3.800 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι ΙΚΑ & ΔΕΚΟ: Στις περιπτώσεις υψηλών συντάξεων με πολλά έτη ασφάλισης, οι επιστροφές μπορεί να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τα 16.500 ευρώ.
  • Ναυτικοί (ΝΑΤ): Οι επιστροφές αναμένεται να κινηθούν μεταξύ 1.500 και 4.500 ευρώ.

Συντάξεις Χηρείας: Το «θρίλερ» των περικοπών και οι αυξήσεις

Σε εκκρεμότητα παραμένει και το ζήτημα των περικοπών στις συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα, με την κυβέρνηση να αναζητά τη «χρυσή τομή» για να αποφύγει τις βίαιες μειώσεις. Σε ό,τι αφορά το σενάριο της «διπλής» εθνικής σύνταξης το οποίο υπήρχε έως και σήμερα, δηλαδή ο φόβος ότι αν κάποιος λαμβάνει και δική του σύνταξη (γήρατος) και σύνταξη χηρείας, το κράτος θα έκοβε τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις (τα 426€ περίπου), τελικά η τάση για το 2026 είναι να μην προχωρήσει αυτό. Αντίθετα, εξετάζεται η διατήρηση και των δύο εθνικών συντάξεων, ώστε να μην δουν οι χήρες και οι χήροι ξαφνική μείωση στο εισόδημά τους.
Υπενθυμίζεται πάντως ότι ο νόμος προβλέπει τον περιορισμό της σύνταξης από το 70% στο 35% του αρχικού ποσού μετά την πρώτη τριετία (εφόσον ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δική του σύνταξη). Οπως να έχει πάντως ο ΕΦΚΑ έχει «παγώσει» μέχρι νεοτέρας τις περικοπές για περίπου 15.000 περιπτώσεις.

Ο λόγος είναι το πολιτικό κόστος και εν όψει των εκλογικών αναμετρήσεων. Για αυτό και το οικονομικό επιτελείο φαίνεται να υπαναχωρεί από το σχέδιο περικοπής της δεύτερης εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις παράλληλης συνταξιοδότησης, διασφαλίζοντας έτσι το ύψος των αποδοχών για χιλιάδες δικαιούχους.

Μάλιστα επεξεργάζεται και το σενάριο για το 2026 τη διατήρηση και των δύο εθνικών συντάξεων (γήρατος και χηρείας) στο ακέραιο για τους περισσότερους δικαιούχους, αντί της κατάργησης της μίας που εξεταζόταν αρχικά.

  • Η προοπτική του 2027
    Για το 2027 προγραμματίζεται επιπλέον μόνιμη αύξηση 2,6%, η οποία θα επηρεάσει περίπου 295.000 δικαιούχους συντάξεων χηρείας.

Μόνιμες αυξήσεις και προσωπική διαφορά

Πέρα από τις έκτακτες παροχές, το 2026 κλείνει με μόνιμες ενισχύσεις:

  1. Αύξηση 2,6%: Προγραμματίζεται για το 2027, αλλά η καταβολή της θα ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2026.
  2. Τέλος Προσωπικής Διαφοράς: Από την 1η Ιανουαρίου 2027, καταργείται ο συμψηφισμός των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, διασφαλίζοντας ότι η αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στην τσέπη του συνταξιούχου.

Παρά όμως τις οποίες ενισχύσεις, η «ψαλίδα» με τον πραγματικό πληθωρισμό παραμένει ως μεγάλη πληγή. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων τονίζουν ότι οι αποσπασματικές παροχές δεν υποκαθιστούν την ανάγκη για συνολική αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των απόμαχων της εργασίας.

