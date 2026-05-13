Η Αθήνα κερδίζει τουρίστες με όπλο τον πολιτισμό και τη… συμπερίληψη – Πώς την βαθμολογούν οι επισκέπτες 

Η ισχυρή δυναμική της Αθήνας και της Αττικής ως διεθνούς τουριστικού προορισμού επιβεβαιώθηκε και το 2025, με την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ και τους ξένους επισκέπτες να αυξάνονται σημαντικά. Ωστόσο, πίσω από τη θετική εικόνα, η αγορά αναδεικνύει πλέον πιο έντονα τις πιέσεις που δέχονται οι υποδομές, ο δημόσιος χώρος και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη.

Τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας ικανοποίησης επισκεπτών που παρουσιάστηκε από την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού, τον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και την GBR Consulting δείχνουν ότι η Αθήνα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, προσελκύοντας περισσότερους επισκέπτες υψηλότερης δαπάνης.

Το 2025 ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εξυπηρέτησε 34 εκατομμύρια επιβάτες, περίπου δύο εκατομμύρια περισσότερους σε σχέση με το 2024, ενώ οι ξένοι επισκέπτες έφτασαν τα 8,7 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 10%. Η διεθνής κίνηση αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναδεικνύονται για πρώτη φορά η μεγαλύτερη αγορά επισκεπτών για την Αθήνα, ξεπερνώντας το 1,2 εκατ. ταξιδιώτες.

Η αύξηση της τουριστικής κίνησης συνοδεύτηκε και από ενίσχυση της καταναλωτικής δαπάνης. Σύμφωνα με την έρευνα, η μέση ημερήσια δαπάνη των επισκεπτών αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ ιδιαίτερα σημαντική άνοδος καταγράφηκε σε δραστηριότητες που σχετίζονται με πολιτισμό, αξιοθέατα και ψυχαγωγία.

Ο πολιτισμός εξακολουθεί να αποτελεί το ισχυρότερο «χαρτί» της Αθήνας, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 9,2 από τους επισκέπτες. Η πλειονότητα των τουριστών συνδέει την πόλη με την ιστορική και πολιτιστική της ταυτότητα, ενώ πολλοί δηλώνουν ότι το ταξίδι τους συνοδεύτηκε από αίσθημα πολιτιστικού εμπλουτισμού, χαλάρωσης και έμπνευσης.

Ιδιαίτερα θετική παραμένει και η εικόνα της Αθήνας ως φιλόξενου και συμπεριληπτικού προορισμού. Πάνω από οκτώ στους δέκα επισκέπτες θεωρούν ότι η πόλη είναι ανοικτή και προσβάσιμη ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας.

Ωστόσο, τα ίδια στοιχεία καταγράφουν και σημαντικές αδυναμίες. Η κατάσταση των δημόσιων χώρων, η καθαριότητα, τα πεζοδρόμια, το πράσινο και η συνολική εικόνα του αστικού περιβάλλοντος εξακολουθούν να βαθμολογούνται χαμηλότερα σε σχέση με άλλες παραμέτρους της εμπειρίας των επισκεπτών. Οι πλατείες και τα πεζοδρόμια αξιολογήθηκαν με 6,8, η καθαριότητα και η ποιότητα της ατμόσφαιρας με 6,6, ενώ η ηχορύπανση συγκέντρωσε ακόμη χαμηλότερη βαθμολογία.

Στην αγορά εκτιμούν ότι τα ζητήματα αυτά αποκτούν πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Αθήνα περνά σταδιακά από το στάδιο της «ανακάλυψης» σε αυτό της ωρίμανσης ως διεθνής city break προορισμός. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες γίνονται πιο απαιτητικοί ως προς την ποιότητα ζωής, τις μετακινήσεις και τις υποδομές.

Ένα ακόμη στοιχείο που προβληματίζει τους φορείς του τουρισμού είναι η περιορισμένη αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου και των νησιών του Αργοσαρωνικού. Για πρώτη φορά από το 2017, περισσότεροι επισκέπτες δήλωσαν ότι δεν επισκέφθηκαν την Αθηναϊκή Ριβιέρα, παρά το γεγονός ότι όσοι την επέλεξαν αξιολόγησαν ιδιαίτερα θετικά την εμπειρία, τόσο ως προς την καθαριότητα όσο και ως προς την ποιότητα των νερών.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζουν και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα οποία παραμένουν χαμηλά στην ταξιδιωτική ατζέντα πολλών τουριστών, κυρίως λόγω έλλειψης χρόνου ή πληροφόρησης. Παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι τόσο η παραλιακή ζώνη όσο και οι κοντινοί νησιωτικοί προορισμοί αποτελούν αναξιοποίητα «εργαλεία» για την επιμήκυνση της παραμονής των επισκεπτών στην Αττική.

Σημαντική διαφοροποίηση εμφανίζει και η εποχικότητα. Αν και η Αθήνα παραμένει ισχυρά συνδεδεμένη με την τουριστική περίοδο Απριλίου – Σεπτεμβρίου, τα στοιχεία δείχνουν βελτίωση της χειμερινής κίνησης. Η πληρότητα των ξενοδοχείων και οι τιμές δωματίων ενισχύθηκαν αισθητά κατά τους χειμερινούς μήνες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η πρωτεύουσα αποκτά σταδιακά χαρακτηριστικά προορισμού όλο τον χρόνο.

Αντίθετα, η θερινή περίοδος εμφανίζει πλέον σημάδια κορεσμού. Παρά την αύξηση των αφίξεων, η πληρότητα των ξενοδοχείων κατά τους μήνες αιχμής υποχώρησε οριακά, στοιχείο που αποδίδεται τόσο στην αυξημένη πίεση του ανταγωνισμού όσο και στην ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Συγκριτικά με άλλες μεγάλες πόλεις της Μεσογείου, η Αθήνα καταγράφει υψηλές πληρότητες, ωστόσο εξακολουθεί να υπολείπεται σε επίπεδο τιμών σε σχέση με προορισμούς όπως η Ρώμη. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη μεγάλη τουριστική ζήτηση, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια ενίσχυσης της αξίας που παράγει ο προορισμός.

Οι φορείς του τουρισμού εκτιμούν ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης της Αθήνας θα εξαρτηθεί λιγότερο από τον αριθμό των αφίξεων και περισσότερο από την ποιότητα της εμπειρίας, τη διαχείριση του δημόσιου χώρου, τις υποδομές και τη δυνατότητα δημιουργίας νέων τουριστικών προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

