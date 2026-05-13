search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:34
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 10:40

Survivor: Πρώτη επικοινωνία του Σταύρου Φλώρου με τους γονείς του – «Ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή ημέρα» (Video)

13.05.2026 10:40
floros_survivor

Με τους γονείς του κατόρθωσε να επικοινωνήσει ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο και υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η μητέρα του Σταύρου Φλώρου είπε «μίλησα με τον γιο μου σε κανονική κλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Μου είπε “μαμά τι να στεναχωριέμαι. Ζω, τα άλλα θα τα δούμε”. Ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή ημέρα». Η ίδια δήλωσε ότι «τα παιδιά (σ.σ. μαζί με τον Σταύρο Φλώρο ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός) είχαν σημαδούρα, πέρα από εκείνη που υπήρχε είχαν και τη δική τους».

«Προσπαθούμε να είμαστε ψύχραιμοι, μας είπαν ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο» είπε από την πλευρά του ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, προσθέτοντας ότι «το δεύτερο 24ωρο είναι το κρίσιμο». Σύμφωνα με την περιγραφή του «κάποιος έδεσε το πόδι που είχε το μεγαλύτερο θέμα. Ο γιος μου είχε τις αισθήσεις του».

Προσέθεσε, δε, ότι «μας ενημέρωσε με βιντεοκλήση ο Γιώργος Λιανός. Με την παραγωγή που μιλήσαμε ή δεν ήξεραν τα πράγματα ή έλεγαν τη μερική αλήθεια. Ο Λιανός μας είπε την αλήθεια». Για την κατάσταση της υγείας του παιδιού του είπε ότι «έχει ξυπνήσει, τα χειρουργεία σταμάτησαν, τον έχουν σε θάλαμο νοσηλείας, ούτε ΜΕΘ, ούτε βραχεία νοσηλείας».

Σε άλλες δηλώσεις στον ALPHA η μητέρα του Σταύρου Φλώρου είπε ότι «οι προπέλες χτύπησαν το παιδί από πίσω. Του έκαναν χειρουργείο για έξι ώρες. Έγινε ακρωτηριασμός, τώρα το βάρος πέφτει στο δεξί πόδι, θα γίνουν χειρουργεία για να σώσουν τον αστράγαλο».

Υπενθυμίζεται ότι ο παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Όπως ανακοινώθηκε, δε, από την εταιρεία παραγωγής του Survivor, Acun Media, σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, μόλις το επιτρέψει η κλινκή του κατάσταση.

Διαβάστε επίσης

Al Jazeera: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια με κλειστά γραφεία στην Δυτική Όχθη

Eurovision 2026: Σάρωσε στην τηλεθέαση ο Akylas με το «Ferto» – Τι νούμερα έκανε ο Α’ Ημιτελικός

Eurovision 2026: Αντιδράσεις για το Ισραήλ – Θεατής φώναξε «Σταματήστε τη γενοκτονία» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DRONE-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Τα δύο σενάρια και η κόντρα της Αθήνας με το Κίεβο

kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

eurovision2026-new
MEDIA

Eurovsion 2026: Τέσσερις στους δέκα χθες βράδυ είχαν συντονιστεί στην ΕΡΤ1 και είδαν τον Α’ ημιτελικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

ferto akylas
LIFESTYLE

Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:34
DRONE-NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ουκρανικό drone στη Λευκάδα: Τα δύο σενάρια και η κόντρα της Αθήνας με το Κίεβο

kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

1 / 3