Survivor: Πρώτη επικοινωνία του Σταύρου Φλώρου με τους γονείς του – «Ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή ημέρα» (Video)

Με τους γονείς του κατόρθωσε να επικοινωνήσει ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στον Άγιο Δομίνικο και υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 η μητέρα του Σταύρου Φλώρου είπε «μίλησα με τον γιο μου σε κανονική κλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Μου είπε “μαμά τι να στεναχωριέμαι. Ζω, τα άλλα θα τα δούμε”. Ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή ημέρα». Η ίδια δήλωσε ότι «τα παιδιά (σ.σ. μαζί με τον Σταύρο Φλώρο ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός) είχαν σημαδούρα, πέρα από εκείνη που υπήρχε είχαν και τη δική τους».

«Προσπαθούμε να είμαστε ψύχραιμοι, μας είπαν ότι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο» είπε από την πλευρά του ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, προσθέτοντας ότι «το δεύτερο 24ωρο είναι το κρίσιμο». Σύμφωνα με την περιγραφή του «κάποιος έδεσε το πόδι που είχε το μεγαλύτερο θέμα. Ο γιος μου είχε τις αισθήσεις του».

Προσέθεσε, δε, ότι «μας ενημέρωσε με βιντεοκλήση ο Γιώργος Λιανός. Με την παραγωγή που μιλήσαμε ή δεν ήξεραν τα πράγματα ή έλεγαν τη μερική αλήθεια. Ο Λιανός μας είπε την αλήθεια». Για την κατάσταση της υγείας του παιδιού του είπε ότι «έχει ξυπνήσει, τα χειρουργεία σταμάτησαν, τον έχουν σε θάλαμο νοσηλείας, ούτε ΜΕΘ, ούτε βραχεία νοσηλείας».

Σε άλλες δηλώσεις στον ALPHA η μητέρα του Σταύρου Φλώρου είπε ότι «οι προπέλες χτύπησαν το παιδί από πίσω. Του έκαναν χειρουργείο για έξι ώρες. Έγινε ακρωτηριασμός, τώρα το βάρος πέφτει στο δεξί πόδι, θα γίνουν χειρουργεία για να σώσουν τον αστράγαλο».

Υπενθυμίζεται ότι ο παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο. Όπως ανακοινώθηκε, δε, από την εταιρεία παραγωγής του Survivor, Acun Media, σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, μόλις το επιτρέψει η κλινκή του κατάσταση.

Διαβάστε επίσης

Al Jazeera: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια με κλειστά γραφεία στην Δυτική Όχθη

Eurovision 2026: Σάρωσε στην τηλεθέαση ο Akylas με το «Ferto» – Τι νούμερα έκανε ο Α’ Ημιτελικός

Eurovision 2026: Αντιδράσεις για το Ισραήλ – Θεατής φώναξε «Σταματήστε τη γενοκτονία» (Video)