ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 09:27
13.05.2026 08:19

Eurovision 2026: Αντιδράσεις για το Ισραήλ – Θεατής φώναξε «Σταματήστε τη γενοκτονία» (Video)

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, συμμετοχή που οδήγησε την αποχώρηση τις Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία.

Κατά τη διάρκεια του πρώτο ημιτελικού και όσο τραγουδούσε ο εκπρόσωπος του Ισραήλ, Νόαμ Μπέταν, θεατής που βρισκόταν κοντά σε μικρόφωνο στην Wiener Stadthalle φώναξε «Σταματήστε τη γενοκτονία», προφανώς αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, σε βάρος των Παλαιστινίων. Η ασφάλεια του σταδίου απομάκρυνε τον εν λόγω θεατή, καθώς και άλλους που στάθηκαν στο πλευρό του.

Σχολιάζοντας το περιστατικό, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) και η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Αυστρίας (ORF) εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι «κοινό 10.000 ανθρώπων στο Wiener Stadthalle, κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του 70ού διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη, υποδέχθηκε με ενθουσιασμό κάθε καλλιτέχνη απόψε, Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, το ORF μεταδίδει καθαρό σήμα ήχου από τα μικρόφωνα του κοινού πριν και κατά τη διάρκεια κάθε εμφάνισης. Ένας θεατής, κοντά σε μικρόφωνο, εξέφρασε δυνατά τη δυσαρέσκειά του, όταν ο Ισραηλινός καλλιτέχνης άρχισε την εμφάνισή του και κατά τη διάρκειά της, κάτι που ακούστηκε στη ζωντανή μετάδοση. Στη συνέχεια, απομακρύνθηκε από το προσωπικό ασφαλείας επειδή συνέχισε να διαταράσσει το κοινό. Άλλα τρία άτομα απομακρύνθηκαν, επίσης, από τον χώρο από το προσωπικό ασφαλείας για διαταρακτική συμπεριφορά».

Σημειώνεται ότι στο επίσημο βίντεο της EBU για τη συμμετοχή του Ισραήλ οι φωνές διαμαρτυρίας έχουν αφαιρεθεί ψηφιακά

