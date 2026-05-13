Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas

Μετά το… άνετο περάσμά του από τον πρώτο ημιτελικό, ο Akylas πλέον ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα ερμηνεύσει το «Ferto» στο πρώτο μισό της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Eurovision στα social media, τα πρώτα στοιχεία για τη σειρά εμφάνισης του τελικού και οι χώρες που προκρίθηκαν από τον πρώτο ημιτελικό ενημερώθηκαν για το αν θα διαγωνιστούν στο πρώτο ή στο δεύτερο μισό της βραδιάς.

Η ελληνική συμμετοχή κληρώθηκε στο πρώτο μισό του τελικού, μαζί με το Βέλγιο και τη Σερβία. Στο δεύτερο μισό τοποθετήθηκαν η Σουηδία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Παράλληλα, αρκετές συμμετοχές εντάχθηκαν στην κατηγορία «Producers’ Choice», κάτι που σημαίνει ότι οι παραγωγοί της διοργάνωσης θα αποφασίσουν αργότερα τη θέση τους, με βάση τη συνολική ροή του σόου και τις τεχνικές απαιτήσεις κάθε εμφάνισης.

Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται η Γερμανία, η Ιταλία, η Φινλανδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ και η Κροατία. Η οριστική σειρά εμφάνισης του τελικού αναμένεται να ανακοινωθεί από την παραγωγή της Eurovision μέσα στις επόμενες ώρες.

Μετά τον ημιτελικά, ο Έλληνας εκπρόσωπος φαινόταν ενθουσιασμένος, δηλώνοντας πανέτοιμος και ανυπόμονος για τη μεγάλη βραδιά. Όταν ρωτήθηκε σε ποιον αφιερώνει την πρόκριση, που παρόλο που ήταν αναμενόμενη, αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς την κορυφή, ο Akylas απάντησε ότι την αφιερώνει στην οικογένειά του, τη μητέρα του, τους ανθρώπους που τον στήριξαν στην ΕΡΤ, τη δισκογραφική του αλλά και στον κόσμο γενικότερα.

Τόνισε όμως ότι πρώτα απ’ όλα την αφιερώνει στον εαυτό του, που δεν εγκατέλειψε τα όνειρά του και τους στόχους του. Για τις προσδοκίες του από εδώ και στο εξής, ο Akylas είπε γεμάτος ενθουσιασμό: «Πάμε το Σάββατο στον τελικό να τους δείξουμε πώς γίνεται». Τέλος, αναφέρθηκε στην αγάπη του κοινού κατά την εμφάνισή του στον Α’ Ημιτελικό, αλλά και στις πρωτόγνωρες εικόνες που αντίκρισε βλέποντας τους eurofans να χορεύουν ρυθμικά στο τραγούδι του, το Ferto, φορώντας τα χαρακτηριστικά σκουφάκια με τα… αυτάκια.

