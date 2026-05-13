Hellas EAP και TÜVAUSTRIA φέρνουν νέα πιστοποίηση για την ψυχική υγεία στην εργασία

Σε μια περίοδο όπου η ψυχική υγεία και η ευημερία των εργαζομένων εξελίσσονται σε κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, η Hellas EAP και η TÜV AUSTRIA Hellas προχωρούν στην εισαγωγή νέας πιστοποίησης για την ελληνική αγορά εργασίας.

Πρόκειται για το πρόγραμμα “Mental Wellbeing Ambassador in the Workplace”, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποίησης που στοχεύει στη δημιουργία στελεχών μέσα στους οργανισμούς με ρόλο αναφοράς για ζητήματα ψυχικής υγείας, πρόληψης ψυχοκοινωνικών κινδύνων και ενίσχυσης της ψυχολογικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας.

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 21 ωρών και οδηγεί, μετά από εξετάσεις, σε πιστοποίηση από την TÜV AUSTRIA Hellas σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων διετούς διάρκειας.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι επιχειρήσεις δέχονται αυξανόμενη πίεση να ενσωματώσουν πολιτικές wellbeing, διαφορετικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στο εργασιακό τους μοντέλο. Παράλληλα, η ψυχική υγεία συνδέεται ολοένα περισσότερο με την παραγωγικότητα, τη διατήρηση προσωπικού και την ελκυστικότητα ενός εργοδότη στην αγορά εργασίας.

Ο ρόλος του “Mental Wellbeing Ambassador” αφορά ουσιαστικά ένα εκπαιδευμένο στέλεχος μέσα στον οργανισμό που λειτουργεί ως σημείο πρώτης επαφής για ζητήματα ψυχικής επιβάρυνσης και wellbeing, ενισχύοντας την κουλτούρα πρόληψης και ανοιχτής επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προγράμματος, ο ambassador καλείται να συμβάλει στην έγκαιρη αναγνώριση ενδείξεων ψυχολογικής πίεσης, να ενθαρρύνει τη χρήση υποστηρικτικών υπηρεσιών, να βοηθήσει στη μείωση του στίγματος γύρω από την ψυχική υγεία και να συμμετέχει στον σχεδιασμό σχετικών δράσεων εντός της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων, managers, επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και στελέχη υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Η θεματολογία του περιλαμβάνει ζητήματα όπως η προαγωγή της ψυχικής υγείας στο εργασιακό περιβάλλον, η πρόληψη συμπεριφοριστικών κινδύνων, η διαχείριση κρίσεων και τραυματικών περιστατικών, καθώς και η πρόληψη και διαχείριση περιστατικών βίας και παρενόχλησης.

Στην αγορά εργασίας, η συζήτηση γύρω από την ψυχική υγεία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα, ιδιαίτερα μετά τις αλλαγές που προκάλεσαν η πανδημία, η εξ αποστάσεως εργασία και η αυξημένη πίεση που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι και διοικήσεις.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις εντάσσουν προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων, δράσεις wellbeing και πολιτικές ψυχολογικής ασφάλειας στον σχεδιασμό τους, καθώς η διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση του employer branding εξελίσσονται σε βασικά ζητήματα ανταγωνιστικότητας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Hellas EAP και η TÜV AUSTRIA Hellas επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα πιο δομημένο πλαίσιο εκπαίδευσης και πιστοποίησης για επαγγελματίες που θα μπορούν να λειτουργούν ως «γέφυρα» ανάμεσα στους εργαζόμενους, τη διοίκηση και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες μιας εταιρείας.

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει και μια ευρύτερη μετατόπιση στην αγορά εργασίας, όπου η ψυχική υγεία παύει σταδιακά να αντιμετωπίζεται ως αποκλειστικά ατομικό ζήτημα και εντάσσεται πλέον στον πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας, της βιωσιμότητας και της οργανωσιακής ανθεκτικότητας.

Διαβάστε επίσης:

Θλίψη στον χώρο της ένδυσης: Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, ένας από τους ιδρυτές των Toi&Moi

Όμιλος Qualco και Cenobe ενώνουν δυνάμεις με Mysten Labs και xMoney για ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή εγκρίθηκε από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για τη χρήση του 2025