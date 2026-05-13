search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:29
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 09:27

Eurovision 2026: Σάρωσε στην τηλεθέαση ο Akylas με το «Ferto» – Τι νούμερα έκανε ο Α’ Ημιτελικός

13.05.2026 09:27
akylas–eurovision-new

Υψηλές πτήσεις στα νούμερα τηλεθέασης έκανε ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 που μεταδόθηκε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, με την εμφάνιση του Ακύλα με το «Ferto» να εκτοξεύει τα ποσοστά στους πίνακες της Nielsen.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, ο Α’ Ημιτελικός κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Στο γενικό σύνολο, το υψηλότερο τέταρτο άγγιξε το 42,2%.

Στο γενικό σύνολο, η μετάδοση κατέγραψε μέσο όρο 37.8%, και στο δυναμικό 47,6%. Μάλιστα, στο τέταρτο της εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής, το δυναμικό κοινό εκτοξεύτηκε στο 50,6% και στο σύνολο 39,7%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Eurovision Night – 22,6%
Eurovision Α’ Ημιτελικός – 47,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Eurovision Night – 18,5%
Eurovision Α’ Ημιτελικός – 37.8%

Διαβάστε επίσης:

Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas

Eurovision 2026: Αντιδράσεις για το Ισραήλ – Θεατής φώναξε «Σταματήστε τη γενοκτονία» (Video)

Survivor: Παραμένει σε σταθερή κατάσταση ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακρωτηριασμό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

eurovision2026-new
MEDIA

Eurovsion 2026: Τέσσερις στους δέκα χθες βράδυ είχαν συντονιστεί στην ΕΡΤ1 και είδαν τον Α’ ημιτελικό

mixanitroxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο οδηγό μηχανής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

ferto akylas
LIFESTYLE

Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:26
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

1 / 3