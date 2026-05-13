Eurovision 2026: Σάρωσε στην τηλεθέαση ο Akylas με το «Ferto» – Τι νούμερα έκανε ο Α’ Ημιτελικός

Υψηλές πτήσεις στα νούμερα τηλεθέασης έκανε ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision 2026 που μεταδόθηκε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, με την εμφάνιση του Ακύλα με το «Ferto» να εκτοξεύει τα ποσοστά στους πίνακες της Nielsen.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, ο Α’ Ημιτελικός κινήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, ενώ στο δυναμικό κοινό έφτασε μέχρι και το 52,7%. Στο γενικό σύνολο, το υψηλότερο τέταρτο άγγιξε το 42,2%.

Στο γενικό σύνολο, η μετάδοση κατέγραψε μέσο όρο 37.8%, και στο δυναμικό 47,6%. Μάλιστα, στο τέταρτο της εμφάνισης της ελληνικής συμμετοχής, το δυναμικό κοινό εκτοξεύτηκε στο 50,6% και στο σύνολο 39,7%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Eurovision Night – 22,6%

Eurovision Α’ Ημιτελικός – 47,6%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Eurovision Night – 18,5%

Eurovision Α’ Ημιτελικός – 37.8%

