ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:32
13.05.2026 10:14

Ακρίτα «καρφώνει» Αναστασίου για το… μαλλί του Τσίπρα: Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου

Τη… χοντράδα της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε μέσω facebook η Έλενα Ακρίτα.

Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση «απάντησε» στην πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ που… πρόετρεψε τον Αλέξη Τσίπρα «να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».

Η Έλενα Ακρίτα αφού υπενθύμισε την άτακα της Βάσιας Αναστασίου ότι είναι «έναν θάνατο μακριά από την έδρα» χαρακτήρισε την ανοίκεια επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό ως «λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπουλου» για να αναρωτηθεί στη συνέχεια: «Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;»

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

«Δεν σχολιάζω ποτέ το ΠΑΣΟΚ από σεβασμό στη μνήμη της μητέρας μου.
Δεν σχολίασα ούτε όταν δύο βουλευτριες του κόμματος αυτού μού επιτέθηκαν δημόσια – και εντελώς απρόκλητα – χωρίς καν να ερωτηθούν. Η μία μάλιστα δήλωνε κι ευγνώμων γιατί κάτι καλό που είχα κάνει γι’ αυτή πριν χρόνια. Ουδείς αχαριστοτερος και λοιπά.
Ωστόσο, σήμερα δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου για την αθλιότητα που ξεστόμισε για τον Αλέξη Τσίπρα:
«Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανά δυο φορές γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά».
Αυτό δεν λέγεται πολιτικός διάλογος.
Αυτο δεν λέγεται καν ρητορική μίσους.
Αυτό λέγεται λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπουλου.
👉Η εν λόγω κυρία, με την ιδιότητα της αναπληρώτριας βουλεύτριας είχε ξεστομίσει το αλησμόνητο:
«Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα».
Νέα γυναίκα κιόλας.
Με κάτι τέτοιες θα την κάνετε την Αλλαγή;
Εκεί στο ΠΑΣΟΚ, ποιος πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα;»

