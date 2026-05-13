Το… βρήκε ο Φλωρίδης: Είδε «συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου» από το ΠΑΣΟΚ

Εντάξει, είναι κατανοητό ότι όσο πιο βαθιά θα μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο τόσο θα οξύνεται και ο πολιτικός λόγος. Ωστόσο, μερικές φορές οι υπερβολές δεν είναι καλές.

Πάρτε για παράδειγμα τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος χθες το βράδυ στο Action 24, σχολιάζοντας την αντιπολιτευτική τακτική και ρητορική του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι «αυτή η στάση κάνει κακό στο ΠΑΣΟΚ και όχι στην κυβέρνηση. Ο κόσμος που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί αυτόν τον τοξικό λόγο. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση εκλεγμένη από τον λαό να χαρακτηρίζεται συμμορία και εγκληματική οργάνωση. Αυτά είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου. Εκπλήσσομαι που το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε αυτόν τον δρόμο».

Τι να πει κανείς…

