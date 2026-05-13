search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

13.05.2026 09:35

Νεκρό βρέφος 7 μηνών στην Κρήτη

13.05.2026 09:35
moro_1012_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα νοσοκομεία Χανίων και Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το μωρό βρισκόταν στην Κρήτη με την οικογένειά του για διακοπές.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το βρέφος, παιδί Ολλανδών τουριστών, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαγνώστηκε με λοίμωξη του αναπνευστικού (βρογχίτιδα), ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου λόγω του βεβαρημένου ιατρικού ιστορικού του, καθώς αντιμετώπιζε εκ γενετής προβλήματα υγείας.

Παρά τη μεταφορά του και τη νοσηλεία του στο Ηράκλειο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, το 7 μηνών βρέφος κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Στο ημερολόγιο και το σημείωμα των κοριτσιών αναζητούν τις απαντήσεις οικογένεια και Αρχές (video)

Φωτιά σε δώμα στον Λυκαβηττό – Ένας ελαφρά τραυματίας

Σε τεταμένο κλίμα οι φοιτητικές εκλογές: Σήμερα η ψηφοφορία, τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

eurovision2026-new
MEDIA

Eurovsion 2026: Τέσσερις στους δέκα χθες βράδυ είχαν συντονιστεί στην ΕΡΤ1 και είδαν τον Α’ ημιτελικό

mixanitroxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο οδηγό μηχανής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

ferto akylas
LIFESTYLE

Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:31
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

1 / 3