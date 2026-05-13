Νεκρό βρέφος 7 μηνών στην Κρήτη

Βρέφος 7 μηνών έχασε τη ζωή του μετά από σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα νοσοκομεία Χανίων και Ηρακλείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το μωρό βρισκόταν στην Κρήτη με την οικογένειά του για διακοπές.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το βρέφος, παιδί Ολλανδών τουριστών, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαγνώστηκε με λοίμωξη του αναπνευστικού (βρογχίτιδα), ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου λόγω του βεβαρημένου ιατρικού ιστορικού του, καθώς αντιμετώπιζε εκ γενετής προβλήματα υγείας.

Παρά τη μεταφορά του και τη νοσηλεία του στο Ηράκλειο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, το 7 μηνών βρέφος κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Στο ημερολόγιο και το σημείωμα των κοριτσιών αναζητούν τις απαντήσεις οικογένεια και Αρχές (video)

Φωτιά σε δώμα στον Λυκαβηττό – Ένας ελαφρά τραυματίας

Σε τεταμένο κλίμα οι φοιτητικές εκλογές: Σήμερα η ψηφοφορία, τι ώρα κλείνουν οι κάλπες