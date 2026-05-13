Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Στο ημερολόγιο και το σημείωμα των κοριτσιών αναζητούν τις απαντήσεις οικογένεια και Αρχές (video)

Aναπάντητα ερωτήματα συνεχίζει και προκαλεί η πτώση δύο 17χρονων μαθητριών από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Tο ένα κορίτσι δίνει μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, τη στιγμή που η οικογένεια της φίλης της θρηνεί για τον χαμό του παιδιού της.

Το σημείωμα που άφησε στο σακίδιό του το άλλο 17χρονο κορίτσι και το γεγονός πως, από κοινού, κλείδωσαν την πόρτα της μοιραίας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και πιάστηκαν χέρι – χέρι για να πέσουν από τον 6ο όροφο, δείχνει στις αρχές πως η απόφασή τους ήταν σχεδιασμένη καιρό.

Η 17χρονη που έχασε τη ζωή της, αποφάσισε να αποχαιρετήσει τους γονείς της μέσω του σημειώματος, γράφοντας πως τους αγαπά, ζητώντας συγγνώμη και περιγράφοντας το άγχος της για τις πανελλήνιες.

Οι Αρχές τώρα έχουν στρέψει την προσοχή τους στο ημερολόγιο της φίλης της, που φέρεται πως έχει κοινά στοιχεία με το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του κοριτσιού που υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα κορίτσια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο της Βούλας όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο της 17χρονης και έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του δεύτερου κοριτσιού στο ΚΑΤ.

Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και αναμένεται να υποβληθεί σε σειρά επεμβάσεων.

Στο ημερολόγιο οι απαντήσεις

Στο σπίτι της δεύτερης, οι αστυνομικοί βρήκαν ημερολόγιο με αντίστοιχες αναφορές σε άγχος, κατάθλιψη και απογοήτευση για το μέλλον.

Και οι δύο ήταν γεννημένες το 2009, φοιτούσαν στη Β’ Λυκείου, ήταν φίλες και καλές μαθήτριες. Η μία από τις δύο είχε χάσει τον πατέρα της, γεγονός που την είχε επηρεάσει ψυχολογικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα κινητά των κοριτσιών ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα ή συνομιλίες που πυροδότησαν αυτή την αδιανόητη κίνηση.

Επίσης αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φανεί αν τα κορίτσι είχαν κάνει χρήση αλκοόλ ή κάποιων ουσιών.

Τέλος οι αστυνομικοί θα πάρουν καταθέσεις από τις οικογένειες και τους φίλους των δυο κοριτσιών, ενώ θα βρεθούν και στο σχολείου που πήγαιναν ώστε να μιλήσουν με τους δασκάλους και τους συμμαθητές.

Οι συμμαθητές είναι και αυτοί σε κατάσταση σοκ καθώς τα κορίτσια ήταν πολύ αγαπητά στο σχολικό τους περιβάλλον.

Κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο σχολείο των δύο μαθητριών

Το πρωτόκολλο διαχείρισης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της σχολικής κοινότητας του υπουργείου Παιδείας ενεργοποιήθηκε μετά τη γνωστοποίηση του τραγικού περιστατικού με τις δύο μαθήτριες στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς από το ΚΕΔΑΣΥ, θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απηύθυνε έκκληση προς όλους για διαχείριση του περιστατικού «με τη μέγιστη δυνατή ευαισθησία, υπευθυνότητα και επίγνωση της ιδιαίτερης βαρύτητας και ευαισθησίας των πληροφοριών, με απόλυτο σεβασμό στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στη σχολική κοινότητα».

Η κλειδωμένη πόρτα της ταράτσας και οι μαρτυρίες γειτόνων

Ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό.

Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους.

Σύμφωνα με μαρτυρία γειτόνισσας, οι δύο 17χρονες ζήτησαν από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας τα κλειδιά της ταράτσας.«Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Άκουσα κραυγές και στη συνέχεια έναν δυνατό κρότο. Γύρισα το κεφάλι και είδα τα δύο κορίτσια», ανέφερε άνδρας που έχει κατάστημα κοντά στην πολυκατοικία.

Και πρόσθεσε:«Πήρα το ΕΚΑΒ και την Άμεση Δράση. Το ΕΚΑΒ ήρθε όντως πολύ γρήγορα, αλλά μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο ήμουν κοντά στην κοπέλα που ανέπνεε και της μιλούσα προσπαθώντας να της δώσω δύναμη να κρατήσει τις αισθήσεις της.

Κατέβηκε μια κυρία από τον πρώτο, η οποία πλησίασε τη μία κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Στη συνέχεια κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι που είπε ότι είναι αδερφός της κοπέλας αυτής».

Διαβάστε επίσης

Σε τεταμένο κλίμα οι φοιτητικές εκλογές: Σήμερα η ψηφοφορία, τι ώρα κλείνουν οι κάλπες

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, κανονικά τα ΜΜΜ – Τι ισχύει για τα σχολεία

Καιρός: Τα απόνερα του θερμού επισκέπτη πριν την «τραμπάλα» της άνοιξης!



