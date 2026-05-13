Καιρός: Τα απόνερα του θερμού επισκέπτη πριν την «τραμπάλα» της άνοιξης!

Η εντυπωσιακή θερμή εισβολή που μας απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες ολοκληρώνει τον κύκλο της, αφήνοντας πίσω της τα τελευταία «απόνερα» πριν η άνοιξη ξεκινήσει το αγαπημένο της παιχνίδι: τη θερμοκρασιακή τραμπάλα.

Χθες η ζέστη κορυφώθηκε με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 33°C σε περιοχές όπως η Λακωνία, η Αυλώνα, ο Ωρωπός, τα Φάρσαλα και η Φθιώτιδα. Σήμερα, αν και παραμένουμε σε υψηλά επίπεδα, οι ψυχρότερες αέριες μάζες αρχίζουν να εκτοπίζουν τις θερμές, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια αισθητή αλλαγή του σκηνικού από αύριο.

Η αφρικανική σκόνη βρίσκεται σε φάση αποδρομής, κινούμενη από τα ξημερώματα νοτιοανατολικά. Σήμερα θα επηρεάζει με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κυρίως τη νότια νησιωτική χώρα (νότιες Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη). Ωστόσο, μην βιαστείτε να καθαρίσετε οριστικά, καθώς η σκόνη δεν μας αποχαιρετά για πολύ· φαίνεται πως θα μας επισκεφθεί ξανά μέσα στο Σαββατοκύριακο, ακολουθώντας τον ρυθμό της ανόδου της θερμοκρασίας.

Για σήμερα, ο καιρός θα ξεκινήσει αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση το Ιόνιο, την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, όπου θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Από το μεσημέρι όμως, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στα βόρεια και θα εκδηλωθούν βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Θεσσαλίας. Στα νοτιότερα τμήματα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια και τη θάλασσα των Κυθήρων θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα 30 βαθμών σε συγκεκριμένες περιοχές, με τον υδράργυρο να δείχνει 29-31°C σε Κρήτη (Ηράκλειο-Λασίθι), Ρόδο, Αργολίδα και Αττικοβοιωτία. Στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί μεταξύ 26-28°C, ενώ στα δυτικά, τα βόρεια και τις Κυκλάδες θα είναι σαφώς πιο δροσερά, χωρίς να ξεπεράσει τους 20-24°C.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, δυτικούς ανέμους έως 5 (και τοπικά στα νότια 6) μποφόρ και θερμοκρασία έως 28-29°C. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα κλείσει από το απόγευμα με τοπικές βροχές και καταιγίδες, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει έως 24-25°C με ανέμους Βόρειους Βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Η μεγάλη ανατροπή έρχεται αύριο Πέμπτη, οπότε και επιστρατεύουμε ζακέτες και ομπρέλες! Οι ψυχρότερες αέριες μάζες θα εκτοπίσουν τα 30άρια, ρίχνοντας τη θερμοκρασία από τους 33 στους 23-25°C (και ακόμα χαμηλότερα στα δυτικά και βόρεια). Η μεταβολή αυτή θα συνοδευτεί από γενικευμένες βροχές και καταιγίδες στην ηπειρωτική χώρα. Η συνέχεια πάντως προβλέπεται καθαρά ανοιξιάτικη, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει ξανά προς το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας πως η «τραμπάλα» του καιρού είναι εδώ για να μείνει.

