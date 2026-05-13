Η καθυστέρηση του Δένδια, η οργή του ΠΑΣΟΚ για τα γκάλοπ, ο Θεριστής Τσίπρας, ο ωμός και άδικος Δουδωνής και η άνοδος του Γεωργιάδη

Καλημέρα σας

Πέντε μέρες χρειάστηκε ο Νίκος Δένδιας για να καταλάβει και να πει δημόσια ότι η υπόθεση με το – και επισήμως – ουκρανικό drone είναι «πολύ σοβαρή».

Το είχαμε επισημάνει από τη στήλη – αλλά όχι μόνο εμείς – ότι ο υπουργός Άμυνας ήταν σε άλλο κλίμα και μήκος κύματος για υπερβολικά πολλές μέρες, δίνοντας την αίσθηση «έλα μωρέ, δεν έγινε και κάτι τρομερό, ίσα ίσα θα τους κλέψουμε και την τεχνογνωσία».

Έπρεπε να βγει ο Γιώργος Γεραπετρίτης και να αναδείξει τη σοβαρότητα της κατάστασης και εμμέσως να θέσει το Κίεβο προς των ευθυνών του.

Το τελευταίο που χρειαζόμαστε αυτή την περίοδο είναι να μεταφερθεί ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας στη Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Και μάλιστα την ώρα που τελειώνει στην Ουκρανία ο πόλεμος, να ζούμε εδώ κάποιες τελευταίες «αναλαμπές» του.

Η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ – δημοσκόπων

Τα νέα κόμματα και το εξ ορισμού ρευστό πολιτικό τοπίο έχουν φέρει στο επίκεντρο – αν και ίσως δεν έφυγαν ποτέ από αυτά, για να είμαστε ακριβείς – τις… δημοσκοπήσεις και τους δημοσκόπους.

Αμφισβητήσεις και ενστάσεις πάνε κι έρχονται και προβλέπω ανηλεείς κόντρες μέχρι και τις κάλπες.

Το νέο σκηνικό είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταγραφεί. Και προφανώς επειδή είναι και πρωτόγνωρο, μπορεί να γίνουν λάθος εκτιμήσεις και προβλέψεις.

Χρειάζεται ψυχραιμία και σοβαρά επιχειρήματα από τα κόμματα που θα νιώθουν ότι «αδικούνται», αλλά και προσοχή και υπευθυνότητα από τις ίδιες τις εταιρείες, διότι δεν είναι λίγα και τα παραδείγματα μετρήσεων «αλλού γι’ αλλού».

Η ανοιχτή κόντρα πλέον ΠΑΣΟΚ – Στράτου Φαναρά (ποιος θα το περίμενε σε αυτή τη σχέση που έχει σφραγιστεί με την εκλογική νίκη του 2000) είναι από τις απροσδόκητες εξελίξεις στο μέτωπο αυτό.

Δεν ξέρω αν είναι σοφό να κινούνται εκ των προτέρων κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ και να αμφισβητούν τις μετρήσεις. Είναι άραγε «προληπτική» άμυνα ή απλά δηλωτική μίας αγωνίας αυτή η κίνηση; Πάντως δεν τη λες και επίδειξη σιγουριάς και ισχύος.

Καλό είναι να προσέξουν στο ΠΑΣΟΚ να μην γίνουν «Σύριζα 2023» στη συμπεριφορά τους. Οι σοφοί άνθρωποι διδάσκονται από τα λάθη των άλλων, δεν τα επαναλαμβάνουν.

Ο «Θεριστής» Αλέξης

Αυτή η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, κατά την προχθεσινή πολιτική εκδήλωση στο Χαλάνδρι, στο… «θερισμό» – έχει ενδιαφέρον.

Ο πρόεδρος Αλέξης το είπε με την έννοια του… ακριβούς χρόνου (Ιούνιο το κόμμα) για να… δρέψει τους κόπους της τριετούς αποχής από την κεντρική σκηνή – είχε παραιτηθεί Ιούνιο του 2023 από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλά, κάποιοι που έχουν εντρυφήσει περισσότερο στην ιστορία της Αριστεράς και είναι και σινεφίλ, το είδαν κι αλλιώς. Είδαν τον Αλέξη ως… «Θεριστή» με δύο παραπομπές:

Η πρώτη, με αφορμή την ομώνυμη γαλλική ταινία του 2017: Μία ταινία απελπισίας και απόγνωσης, που βλέπει στο πρόσωπο ενός άνδρα τη… σωτηρία, έστω και με οδυνηρούς συμβιβασμούς.

Και η δεύτερη είναι πιο κοντά στην… κλασσική ιστορία του χώρου: Ο Τσίπρας χρειάστηκε να «θερίσει» στο μεταξύ, τουλάχιστον πέντε (5) διαδόχους και επίδοξους διαδόχους – Κασσελάκη, Φάμελλο, Αχτσιόγλου, Παππά, Τσακαλώτο. Όλοι αυτοί το προσπάθησαν να «φορέσουν τα παπούτσια» του, άλλοι έμειναν στα προκριματικά, αλλά και οι δύο που έφτασαν στα τελικά, «καθαρίστηκαν» όπως τα στάχυα στο θερισμό!

Ο Δουδωνής δίνει τον τόνο κατά Τσίπρα

Στο μεταξύ, με το καλημέρα του Αλέξη Τσίπρα πάει ο… μονομέτωπος που έλεγε το ΠΑΣΟΚ ότι θα κάνει στη ΝΔ.

Από τη Χαριλάου σάλπισαν – ή έτσι φαίνεται, αν ερμηνεύσουμε Δουδωνή, Αναστασίου και άλλους – ολοκληρωτική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό. Η Αναστασίου δεν εκφράζει γραμμή μεν, αλλά η φράση «ο Τσίπρας επιστρέφει ως πουλέν του Μητσοτάκη» του φίλου μου του Παναγιώτη, είναι βαριά. Και άδικη.

Δεν ξέρω πώς το έχουν μελετήσει. Αν θεωρούν δηλαδή με βάση στοιχεία ότι πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους σε αυτή την κατεύθυνση, χαμηλώνοντας εξ αντικειμένου τη σύγκρουση με την κυβέρνηση, αλλά στην κυβέρνηση τρίβουν τα χέρια τους με τον εμφύλιο στην κεντροαριστερά.

Και για να λέμε και την «μαύρη αλήθεια», αν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20%, ή έστω στο 17%, ας πούμε, ο Τσίπρας ούτε που θα σκεφτόταν να κάνει κόμμα.

Η άνοδος του Άδωνι

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τρέχει να αποκρούσει τις AI φωτογραφίες, απειλώντας με μηνύσεις διάφορους που αναπαράγουν διάφορα απίθανα στα σόσιαλ μίντια, αλλά την ίδια ώρα έχει κάθε λόγο να χαίρεται – πολιτικά πάντα.

Βλέπετε έχει ανέβει στο εσωκομματικό «χρηματιστήριο», καθώς οι οπαδοί της ΝΔ εκτιμούν ότι βγαίνει μπροστά, που λέμε, και υπερασπίζεται την κυβέρνηση. Και μάλιστα εκθέτει όσους δεν πράττουν το ίδιο.

Τι σημαίνει όλο αυτό, με την άνοδο της δημοτικότητάς του στο γαλάζιο ακροατήριο, που κατέγραψε η ΑΛΚΟ;

Μα, όταν θα έρθει η ώρα για την επόμενη ημέρα στη ΝΔ, θα διαδραματίσει σημαντικό, αν όχι και καθοριστικό λόγο.

Η εντυπωσιακή… άγνοια των περισσότερων τουριστών που έρχονται στην Αθήνα

Το εντυπωσιακό στοιχείο ότι η συντριπτική πλειονότητα των ξένων τουριστών που έρχονται στην Αθήνα, δεν γνωρίζουν ότι έχει… θάλασσα και ότι σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα οποία μπορούν και να επισκεφθούν, αποκάλυψε η «Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Επισκεπτών» ποτ διενεργείται από την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑ) σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και την GBR Consulting,

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τουρίστες να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στο ιστορικό κέντρο της Πρωτεύουσας και ίσως λίγο έξω από αυτό και να μην αξιοποιούνται έτσι περιοχές σε ολόκληρο τον νομό Αττικής που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ακόμα μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο.

Το νέο Concept των McDonalds έχει ελληνική επιγραφή και άρωμα από Χονγκ Κονγκ

Το μοναδικό McDonald’s στην Ελλάδα με ελληνική επιγραφή «ΜΑΚ» και ένα από τα πιο σύγχρονα και τεχνολογικά προηγμένα εστιατόρια της αλυσίδας στην Ευρώπη είναι αυτό που εγκαινιάστηκε χτες στο The Mall Athens σε μία εντυπωσιακή τελετή την οποία τίμησαν μεταξύ άλλων, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ο Melo Hili, Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα και CEO της Premier Capital, και ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas.

Πρόκειται για το 33ο εστιατόριο της αλυσίδας στη Ελλάδα και ο σχεδιασμός του αντλεί έμπνευση από τα κεντρικά γραφεία της McDonald’s στο Σικάγο και από το flagship εστιατόριο «Mood Engine» στο Χονγκ Κονγκ.

Μεταξύ άλλων το νέο McDonald’s ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή ψηφιακή οθόνη 65 τ.μ., η οποία προσαρμόζεται στις διαφορετικές στιγμές της ημέρας.

Ψίθυροι στα ράφια για νέο deal

Περίεργη κινητικότητα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην αγορά των σούπερ μάρκετ και όσοι συχνάζουν στα επιχειρηματικά τραπέζια λένε ότι «κάτι ψήνεται» ξανά στον κλάδο. Οι ίδιες κακές γλώσσες επιμένουν πως μετά τις τελευταίες ανακατατάξεις, υπάρχουν τουλάχιστον δύο μεσαίου μεγέθους αλυσίδες που δέχονται έντονα τηλεφωνήματα από ενδιαφερόμενους «στρατηγικούς συνομιλητές».

Στο επίκεντρο της φημολογίας βρίσκονται εδώ και καιρό οι κινήσεις γύρω από τη Bazaar, με την αγορά να επιμένει ότι αρκετοί παίκτες εξετάζουν σενάρια συνεργασίας ή και βαθύτερης εμπλοκής. Κάποιοι, μάλιστα, λένε ότι οι συζητήσεις δεν αφορούν μόνο τα καταστήματα αλλά και το αποτύπωμα logistics, που θεωρείται πλέον «χρυσός» στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Την ίδια ώρα, άλλοι δείχνουν προς την Κρητικός και τη Μασούτης, εκτιμώντας ότι οι τελευταίες κινήσεις τους δεν έγιναν απλώς για αύξηση μεριδίων, αλλά για να χτιστούν άμυνες ενόψει ενός νέου κύκλου συγκέντρωσης της αγοράς. «Όποιος μείνει μικρός, κινδυνεύει να γίνει στόχος», σχολίαζε άνθρωπος με γνώση των συζητήσεων.

Στους διαδρόμους της αγοράς ακούγεται ακόμη ότι μεγάλοι προμηθευτές πιέζουν για πιο “κλειστές” συνεργασίες με ισχυρές αλυσίδες, φοβούμενοι ότι η επόμενη διετία θα βγάλει νικητές και χαμένους. Και επειδή στο λιανεμπόριο τίποτα δεν διαρρέει τυχαία, αρκετοί παρατηρούν πως όταν αρχίζουν τα «δεν υπάρχει τίποτα», συνήθως… υπάρχει κάτι.

