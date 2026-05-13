Eurovsion 2026: Τέσσερις στους δέκα χθες βράδυ είχαν συντονιστεί στην ΕΡΤ1 και είδαν τον Α’ ημιτελικό

Την ώρα μετάδοσης του Α’ ημιτελικού της Eurovision, το βράδυ της Τρίτης, τέσσερις στους δέκα τηλεθεατές είχαν συντονιστεί στην ΕΡΤ1, όπως υποστηρίζει το κανάλι, και είδαν εν τελει τον Akylas με το «Ferto» να εξασφαλίζει το «εισιτήριο» για τον τελικό του Σαββάτου και να φιγουράρει ως το αντίπαλο δέος του «Liekinheitin» των Lampenius και Parkkonen.

Βέβαια μετά την χθεσινή διαδικασία στα προγνωστικά δεν άλλαξε κάτι. Οι στοιχηματικές επιμένουν στην πρόβλεψη τους για τη Φινλανδία ότι θα επικρατήσει στον τελικό.

Στην ηλικιακή ομάδα τηλεθεατών 18- 54 ετών το μερίδιο τηλεθέασης διαμορφώθηκε στο 47,7% (ή πέντε στους δέκα τηλεθεατές).

«Στις νεαρότερες ηλικίες (έως 17 ετών), το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 70%, στους άντρες (18-34 ετών) το 61%, και στις γυναίκες το 54,8%.

Αυτονόητο είναι πως η ΕΡΤ1 έκοψε πρώτη το νήμα στον πίνακα τηλεθέασης, σε όλα τα κοινά, στη ζώνη από 22:00 έως 00:20.

Το τρίλεπτο που ο Akylas ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το Ferto το μέσο μερίδιο τηλεθέασης έφτασε το 43%, ενώ η τηλεθέαση ξεπέρασε το 44% κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Τον Α΄ημιτελικό παρακολούθησαν 475.000 τηλεθεατές. Η κάλυψη κυμάνθηκε σε 994.000», ενημερώνει η ΕΡΤ

Διαβάστε επίσης

Eurovision 2026: Πώς άλλαξαν οι αποδόσεις στα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

Survivor: Πρώτη επικοινωνία του Σταύρου Φλώρου με τους γονείς του – «Ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή ημέρα» (Video)

Al Jazeera: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια με κλειστά γραφεία στην Δυτική Όχθη