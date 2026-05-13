Eurovision 2026: Πώς άλλαξαν οι αποδόσεις στα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

Άμεσες ήταν οι ανακατατάξεις που έφερε στους πίνακες των προγνωστικών η ολοκλήρωση των εμφανίσεων του Α’ Ημιτελικού της Eurovision, με τις αποδόσεις των γραφείων των στοιχημάτων να παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα, αντανακλώντας τις πρώτες εντυπώσεις κοινού και αναλυτών από όσα συνέβησαν στη σκηνή της Wiener Stadthalle.

Η Ελλάδα παραμένει στη δεύτερη θέση, ωστόσο, η εικόνα μεταβάλλεται όταν η συζήτηση περνά στα ποσοστά, με την ελληνική συμμετοχή να εμφανίζει μια πτώση, καθώς οι πιθανότητες νίκης υποχώρησαν από το 21% στο 18%.

Σταθερά πρώτη η Φινλανδία – Ποιες συμμετοχές «απειλούν»

Στην κορυφή της κατάταξης, η Φινλανδία συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα, έστω και με οριακές διακυμάνσεις. Στη μάχη για το τρόπαιο της Eurovision 2026, η χώρα είδε τα ποσοστά της να παρουσιάζουν μια στιγμιαία κάμψη από το 35% στο 34%, προτού επιστρέψουν άμεσα στο αρχικό 35%, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του απόλυτου φαβορί.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των παικτών μετατοπίζεται σε χώρες που δείχνουν να κερδίζουν έδαφος μετά τις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Συγκεκριμένα, η Μολδαβία σημειώνει σημειώνει αξιοσημείωτη άνοδο, προκαλώντας αίσθηση με την ενέργειά της, ενώ η Σουηδία και το Ισραήλ ενισχύουν τη θέση τους στους πίνακες των προγνωστικών.

