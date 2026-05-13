search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:32
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 11:01

Eurovision 2026: Πώς άλλαξαν οι αποδόσεις στα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

13.05.2026 11:01
akylas-new

Άμεσες ήταν οι ανακατατάξεις που έφερε στους πίνακες των προγνωστικών η ολοκλήρωση των εμφανίσεων του Α’ Ημιτελικού της Eurovision, με τις αποδόσεις των γραφείων των στοιχημάτων να παρουσιάζουν έντονη κινητικότητα, αντανακλώντας τις πρώτες εντυπώσεις κοινού και αναλυτών από όσα συνέβησαν στη σκηνή της Wiener Stadthalle.

Η Ελλάδα παραμένει στη δεύτερη θέση, ωστόσο, η εικόνα μεταβάλλεται όταν η συζήτηση περνά στα ποσοστά, με την ελληνική συμμετοχή να εμφανίζει μια πτώση, καθώς οι πιθανότητες νίκης υποχώρησαν από το 21% στο 18%.

Σταθερά πρώτη η Φινλανδία – Ποιες συμμετοχές «απειλούν»

Στην κορυφή της κατάταξης, η Φινλανδία συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα, έστω και με οριακές διακυμάνσεις. Στη μάχη για το τρόπαιο της Eurovision 2026, η χώρα είδε τα ποσοστά της να παρουσιάζουν μια στιγμιαία κάμψη από το 35% στο 34%, προτού επιστρέψουν άμεσα στο αρχικό 35%, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του απόλυτου φαβορί.

Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των παικτών μετατοπίζεται σε χώρες που δείχνουν να κερδίζουν έδαφος μετά τις ζωντανές εμφανίσεις τους.

Συγκεκριμένα, η Μολδαβία σημειώνει σημειώνει αξιοσημείωτη άνοδο, προκαλώντας αίσθηση με την ενέργειά της, ενώ η Σουηδία και το Ισραήλ ενισχύουν τη θέση τους στους πίνακες των προγνωστικών.

Διαβάστε επίσης:

Survivor: Πρώτη επικοινωνία του Σταύρου Φλώρου με τους γονείς του – «Ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή ημέρα» (Video)

Al Jazeera: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια με κλειστά γραφεία στην Δυτική Όχθη

Eurovision 2026: Σάρωσε στην τηλεθέαση ο Akylas με το «Ferto» – Τι νούμερα έκανε ο Α’ Ημιτελικός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

eurovision2026-new
MEDIA

Eurovsion 2026: Τέσσερις στους δέκα χθες βράδυ είχαν συντονιστεί στην ΕΡΤ1 και είδαν τον Α’ ημιτελικό

mixanitroxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 26χρονο οδηγό μηχανής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

ferto akylas
LIFESTYLE

Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 11:31
kardia_stithoskopeio_2006_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Επανάσταση στην επεμβατική καρδιολογία με τις διαδερμικές επεμβάσεις βαλβίδων

ATTO-2-C3-ARONA
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα τρία B-SUV που δοκιμάσαμε τον Απρίλιο και ξεχώρισαν – Τιμές

epeisodia-saudi-arabia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χούλιγκαν με… κελεμπία: Απίστευτο ξύλο στο Αλ Νασρ – Αλ Χιλάλ (video)

1 / 3