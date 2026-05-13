Αποτέλεσμα αυτοσχεδιασμού με στόχο μάλλον τις εντυπώσεις, είναι κάποιες από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ενώ η επί της αρχής στάση του, ότι δεν θα δώσει ψήφο στην προτείνουσα σε καμία από τις προτάσεις της ΝΔ, υπό το φόβο ότι εκείνη θα αυθαιρετήσει με το περιεχόμενο των αλλαγών στην (επόμενη) αναθεωρητική βουλή, όταν αρχίζει να καταθέτει συγκεκριμένες ιδέες το ΠΑΣΟΚ τα μπερδεύει.

Για παράδειγμα η πρόταση που επεξεργάζεται ετοιμάζεται να καταθέσει για την προεδρική εκλογή πάσχει από… έλλειψη ρεαλισμού, τουλάχιστον. Και η οποία πρόταση να προκαλέσει στο τέλος ακόμα και φαιδρές καταστάσεις.

Το ΠΑΣΟΚ φέρεται να προτείνει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας με τουλάχιστον 180 ψήφους σε κάθε περίπτωση, ώστε να επιτυγχάνεται η συναίνεση.

Αλλά επιμένει να το αποσυνδέσει από την διάλυση της Βουλής και την προσφυγή σε εθνικές εκλογές, σε περίπτωση που δεν βρίσκονται οι 180.

Και προσθέτει ότι για όσο δεν καθίσταται δυνατή η εκλογή με συναίνεση, θα παρατείνεται αντίστοιχα η θητεία του (κάθε φορά) νυν προέδρου!

Δηλαδή θα μπορεί να μείνει για αόριστο διάστημα ένας πρόεδρος, η θητεία του οποίου έχει λήξει!

Η ιδέα του ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία λογική, αφού βασίζεται στη θεώρηση ότι η συναίνεση είναι προαιρετική. Και έχει αποδειχθεί ότι αυτή η… εθελοντική συναίνεση δεν λειτουργεί: Η ΝΔ θα μπορούσε το 2025 να προτείνει άλλο πρόσωπο, πλήρως αποδεκτό και στο χώρο της φυσικά, που θα ήταν σε θέση να αποσπάσει και τις ψήφους κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αλλά δεν το έπραξε, παρά προτίμησε και επέμεινε στον Κώστα Τασούλα.

Υποτεθείσθω λοιπόν, γίνει δεκτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μίας περιόδου δεν έχει πρόβλημα με τον νυν πρόεδρο – άρα δεν την ενοχλεί και η όποια παράταση της θητείας του – γιατί να μην πιεστεί για ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής και να μην προτείνει έναν κομματικό παράγοντα, όπως ακριβώς έκανε η ΝΔ το 2025;

Στην πραγματικότητα από την ώρα που αποσυνδέθηκε η προεδρική εκλογή από τη διάλυση της Βουλής χάθηκε οποιαδήποτε πιθανότητα εξασφάλισης μίας συναίνεσης – εναπόκεινται τα πάντα στις διαθέσεις της πλειοψηφίας.

Ή θα αντιληφθούν τα κόμματα ότι η προεδρική εκλογή μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως παράγοντας ισορροπίας του πολιτικού συστήματος και να επαναφέρει το προηγούμενο σύστημα ή θα υποκρίνεται ότι επιδιώκει τη συναίνεση.

