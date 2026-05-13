search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 13:27
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 12:31

Η ιλαρότητα χτυπάει κόκκινο στο ΠΑΣΟΚ Αν. Αττικής – Η Αναστασίου, ο Χριστοδουλάκης και ο… Ακύλας

13.05.2026 12:31
xristodoulakis-anastasiou

Κάτι έχει ο αέρας της Ανατολικής Αττικής, τουλάχιστον στα στέκια τα… πασοκικά.

Δεν εξηγείται αλλιώς η τόση ιλαρότητα και ελαφρότητα των επιφανών στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Και δεν είναι μόνο η Βάσια Αναστασίου που απειλεί να σπάσει κάθε κοντέρ γελοίων δηλώσεων, αλλά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Πιθανόν όχι τυχαία: Οι δύο τους συμπλέουν απόλυτα στο εσωκομματικό πεδίο και πιθανόν κάποια από αυτά που συζητούν σε καφενειακό και παρεΐστικο επίπεδο, τους ξεφεύγουν και στο δημόσιο λόγο.

Όπως για παράδειγμα τότε που η Βάσια Αναστασίου είπε το αμίμητο «είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική… είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα» – εννοώντας ότι αν «έφευγε» ο νυν βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης, θα έπαιρνε τη θέση του.

Τότε ο Χριστοδουλάκης το είχε ρίξει στην πλάκα για να μην εκτεθεί η Αναστασίου, γράφοντας στα σόσιαλ μίντια «δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη».

Έλα όμως που η ανοχή στην ιλαρότητα γεννάει ακόμα μεγάλη φαιδρότητα: Η Αναστασίου ξαναχτύπησε τώρα λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας βάφει τα μαλλιά του και πρέπει να ρίξει κάνα δυο λουσίματα για να του φύγει η μπογιά!

Αυτή τη φορά ο Χριστοδουλάκης δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με την Αναστασίου, καθώς έδωσε τα δικά του… ρέστα, αφού βρήκε «έξυπνο» να κυκλοφορήσει για εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει, μία αφίσα με κεντρικά πρόσωπα τον ίδιο και τον… Ακύλα!

Πώς τώρα, η κλιματική αλλαγή που είναι το θέμα της εκδήλωσης, στην οποία θα μιλήσουν και σοβαροί άνθρωποι πάντως, σχετίζεται με τον διαγωνισμό της Eurovision και τις χειρονομίες του Ακύλα για το χρήμα, μόνο στο μυαλό του Χριστοδουλάκη μπορεί να απαντηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Δικογραφία για αδέλφια από την Κρήτη, μετά από απειλητικό email στον Τσιάρα

Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ακρίτα «καρφώνει» Αναστασίου για το… μαλλί του Τσίπρα: Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi1-new

«Ένα μωρό για τρεις»: Μια σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία στο θέατρο Αθηνά

marinakis_BW_new_123
MEDIA

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Μαρινάκη για το επίμαχο βίντεο – Ζητά την άμεση απόσυρσή του

louloudi-tafos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 25 σοροί έμειναν για χρόνια στα «αζήτητα» – Τις έθαψαν τελικά αφιλοκερδώς λειτουργοί κηδειών…

alexia_ntorabakogianni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη για καταδίκη Στέφανου Χίου: Προσωπική δικαίωση, η δημοσιογραφία δεν είναι όπλο εκβιασμού

paidia_agxos_efivoi_1305_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Άγχος σε παιδιά και εφήβους: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

robot_kina_1205_1920-1080_new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«GD01»: Η Κίνα παρουσίασε το πρώτο mech ρομπότ-transformer στον κόσμο (video)

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Christopher-Nolan-new
LIFESTYLE

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αντικρούει την βάναυση κριτική για το κάστινγκ της «Οδύσσειας»

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 13:27
parastasi1-new

«Ένα μωρό για τρεις»: Μια σπαρταριστή οικογενειακή κωμωδία στο θέατρο Αθηνά

marinakis_BW_new_123
MEDIA

Ηλιούπολη: Παρέμβαση Μαρινάκη για το επίμαχο βίντεο – Ζητά την άμεση απόσυρσή του

louloudi-tafos
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 25 σοροί έμειναν για χρόνια στα «αζήτητα» – Τις έθαψαν τελικά αφιλοκερδώς λειτουργοί κηδειών…

1 / 3