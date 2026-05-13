Η ιλαρότητα χτυπάει κόκκινο στο ΠΑΣΟΚ Αν. Αττικής – Η Αναστασίου, ο Χριστοδουλάκης και ο… Ακύλας

Κάτι έχει ο αέρας της Ανατολικής Αττικής, τουλάχιστον στα στέκια τα… πασοκικά.

Δεν εξηγείται αλλιώς η τόση ιλαρότητα και ελαφρότητα των επιφανών στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Και δεν είναι μόνο η Βάσια Αναστασίου που απειλεί να σπάσει κάθε κοντέρ γελοίων δηλώσεων, αλλά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Πιθανόν όχι τυχαία: Οι δύο τους συμπλέουν απόλυτα στο εσωκομματικό πεδίο και πιθανόν κάποια από αυτά που συζητούν σε καφενειακό και παρεΐστικο επίπεδο, τους ξεφεύγουν και στο δημόσιο λόγο.

Όπως για παράδειγμα τότε που η Βάσια Αναστασίου είπε το αμίμητο «είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική… είμαι έναν θάνατο πριν την έδρα» – εννοώντας ότι αν «έφευγε» ο νυν βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης, θα έπαιρνε τη θέση του.

Τότε ο Χριστοδουλάκης το είχε ρίξει στην πλάκα για να μην εκτεθεί η Αναστασίου, γράφοντας στα σόσιαλ μίντια «δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη».

Έλα όμως που η ανοχή στην ιλαρότητα γεννάει ακόμα μεγάλη φαιδρότητα: Η Αναστασίου ξαναχτύπησε τώρα λέγοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας βάφει τα μαλλιά του και πρέπει να ρίξει κάνα δυο λουσίματα για να του φύγει η μπογιά!

Αυτή τη φορά ο Χριστοδουλάκης δεν είχε χρόνο να ασχοληθεί με την Αναστασίου, καθώς έδωσε τα δικά του… ρέστα, αφού βρήκε «έξυπνο» να κυκλοφορήσει για εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει, μία αφίσα με κεντρικά πρόσωπα τον ίδιο και τον… Ακύλα!

Πώς τώρα, η κλιματική αλλαγή που είναι το θέμα της εκδήλωσης, στην οποία θα μιλήσουν και σοβαροί άνθρωποι πάντως, σχετίζεται με τον διαγωνισμό της Eurovision και τις χειρονομίες του Ακύλα για το χρήμα, μόνο στο μυαλό του Χριστοδουλάκη μπορεί να απαντηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Δικογραφία για αδέλφια από την Κρήτη, μετά από απειλητικό email στον Τσιάρα

Μαρινάκης: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027»

Ακρίτα «καρφώνει» Αναστασίου για το… μαλλί του Τσίπρα: Λεκτική πατσαβούρα επιπέδου Λατινοπούλου