Βάσια Αναστασίου: «Είμαι… έναν θάνατο πριν την έδρα» – Τα… μαργαριτάρια του στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, που είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος με… δηλώσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Σε μία τηλεοπτική εμφάνισή της η κ. Αναστασίου ζήτησε από τους συντρόφους της να σταματήσουν να γκρινιάζουν. «Είμαστε λίγο γκρινιάρηδες στο ΠΑΣΟΚ, θέλουμε το καλύτερο» είπε για να προσθέσει αναφερόμενη στις δηλώσεις Γερουλάνου περί «κολλημένης βελόνας» στις δημοσκοπήσεις. «Θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα να γίνουν. Πάμε ενωμένοι στις κάλπες, έχουμε προγραμματάρα, έχουμε στελεχάρες…».

Σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή, η Βάσια Αναστασίου πέταξε… μαργαριτάρια. «Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε, εννοώντας προφανώς «επιλαχούσα». Δήλωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια «πρώτα ο Θεός» για να προσθέσει: «Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα!» ξεσπώντας μόνη της σε γέλια. «Χαριτολογώντας το λέω» έσπευσε να προσθέσει.

Αντιδρώντας, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης που ήταν παρών στο πάνελ σχολίασε: «Χαριτολογώντας; Θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τώρα και θα τρελαίνεται…». «Και είναι και φίλος» απάντησε η Βάσια Αναστασίου, αφήνοντας… παγωτό τους συμμετέχοντες στο πάνελ.

