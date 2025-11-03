search
ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 19:34
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.11.2025 18:17

Βάσια Αναστασίου: «Είμαι… έναν θάνατο πριν την έδρα» – Τα… μαργαριτάρια του στελέχους του ΠΑΣΟΚ

03.11.2025 18:17
vasia anastasiou pasok – new

Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, που είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος με… δηλώσεις του σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Σε μία τηλεοπτική εμφάνισή της η κ. Αναστασίου ζήτησε από τους συντρόφους της να σταματήσουν να γκρινιάζουν. «Είμαστε λίγο γκρινιάρηδες στο ΠΑΣΟΚ, θέλουμε το καλύτερο» είπε για να προσθέσει αναφερόμενη στις δηλώσεις Γερουλάνου περί «κολλημένης βελόνας» στις δημοσκοπήσεις. «Θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα να γίνουν. Πάμε ενωμένοι στις κάλπες, έχουμε προγραμματάρα, έχουμε στελεχάρες…».

Σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή, η Βάσια Αναστασίου πέταξε… μαργαριτάρια. «Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική» είπε, εννοώντας προφανώς «επιλαχούσα». Δήλωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια «πρώτα ο Θεός» για να προσθέσει: «Είμαι ένα θάνατο πριν την έδρα!» ξεσπώντας μόνη της σε γέλια. «Χαριτολογώντας το λέω» έσπευσε να προσθέσει.

Αντιδρώντας, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης που ήταν παρών στο πάνελ σχολίασε: «Χαριτολογώντας; Θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τώρα και θα τρελαίνεται…». «Και είναι και φίλος» απάντησε η Βάσια Αναστασίου, αφήνοντας… παγωτό τους συμμετέχοντες στο πάνελ.

Διαβάστε επίσης:

Οικονόμου κατά Κυρανάκη: «Έχουν τα δίκια τους οι ταξιτζήδες»

Προκλητικός ξανά ο Κατς, βάζει σε αμφιβολία την εκεχειρία

Το φαινόμενο των «αστυνομικών αναλυτών» και η ελαφρότητα των κατά λάθος σταρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
exxonmobil gallia 99- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ExxonMobil: Απειλεί με αποχώρηση από την Ευρώπη, αν δεν αλλάξουν οι κανονισμοί

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Το περπάτημα μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ

tsiaras 555- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Δεν θεωρώ ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – Τι είπε για τον Σαλάτα

g41x0muxsaaht5k-768×522-1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας μετά τα πάρτι και τις εκδηλώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

klisi new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πού θα δείτε αν έχετε «φάει» κλήση από τις νέες κάμερες - Πότε θα αρχίσουν να φαίνονται

vissi-vandi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση – Βανδή: Θέλω πάρα πολλά χρόνια να το πω και τώρα ήρθε η ώρα (Video)

vroxi-omprela
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται «διαβολοβδομάδα» με βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 03.11.2025 19:33
exxonmobil gallia 99- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ExxonMobil: Απειλεί με αποχώρηση από την Ευρώπη, αν δεν αλλάξουν οι κανονισμοί

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος βρέθηκε απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του

alzheimer
ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Το περπάτημα μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ

1 / 3