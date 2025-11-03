search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκλητικός ξανά ο Κατς, βάζει σε αμφιβολία την εκεχειρία

noam_katz_new
Πηγή: Embassy of Israel in Athens

Την επικίνδυνη, αλλά και κουραστική ρητορική ότι για όλα στη Γάζα φταίνε οι Παλαιστίνιοι και βεβαίως η Χαμάς, επαναλαμβάνει ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα Νόαμ Κατς, σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο.

«Η Χαμάς έχει τον έλεγχο των σορών των νεκρών ομήρων μας και δεν τους παραδίδουν στο σωστό χρόνο όπως υποσχέθηκαν… αυτό σημαίνει παραβίαση των όρων της εκεχειρίας» λέει ο Κατς, σε μία προσπάθεια να δικαιολογήσει το γεγονός ότι το Ισραήλ παραβιάζει κατά το δοκούν τη συμφωνία και εξαπολύει επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Σε μία θεωρία που μοιάζει να βάζει μπουρλότο στις προσπάθειες ειρήνης στην περιοχή ο Κατς ισχυρίζεται ότι «η Παλαιστινιακή Αρχή χρηματοδοτεί τρομοκράτες».

Το αναμάσημα τέτοιων θεωριών δεν είναι νέο από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους – πρόκειται καθαρά για επανάληψη προπαγανδιστικών σχημάτων, που έχουν σκοπό να δικαιολογήσουν τις εγκληματικά ακραίες ενέργειες του καθεστώτος Νετανιάχου σε βάρος των Παλαιστινίων, είτε στη Γάζα, είτε στη Δυτική Όχθη.

Ο Κατς μάλιστα το κάνει εξαιρετικά προκλητικά όλο αυτό. Ήταν άλλωστε εκείνος που «μάλωσε» τον δήμαρχο Αθήνας Χάρη Δούκα για τα συνθήματα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα, που είχαν γραφτεί σε διάφορα σημεία της πόλης. Και βεβαίως σώπασε μετά την αποστομωτική απάντηση του Δούκα – προφανώς ενοχλούν οι εκδηλώσεις συμπαράστασης στον Παλαιστινιακό λαό.

