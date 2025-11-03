Στα κάγκελα ο Χατζηδάκης για τα ΕΛΤΑ

Ήδη από το Σάββατο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την εμπλοκή του ονόματός του στο «μπάχαλο» με το λουκέτο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Όπως έγραψε και το topontiki.gr, o – και πρώην υπουργός Οικονομικών – Κ. Χατζηδάκης δήλωσε στο Action 24 ότι «ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες. […] Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα».

Αυτά επισήμως. Γιατί, ανεπισήμως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μαθαίνουμε ότι… βγάζει καπνούς για την προσπάθεια σύνδεσής του με την υπόθεση αυτή, η οποία – κατά γενική ομολογία – βλάπτει σοβαρά την εικόνα της, με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι θεωρεί πως τα «βέλη» είναι και εκ των εσω, δηλαδή από πλευράς ΝΔ.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο Κ. Χατζηδάκης δεν σκοπεύει να αφήσει το θέμα να περάσει έτσι, αν και ακόμα δεν έχει καταστεί σαφές πώς θα το αντιμετωπίσει.

