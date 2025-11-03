Στα κάγκελα ο Χατζηδάκης για τα ΕΛΤΑ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ήδη από το Σάββατο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την εμπλοκή του ονόματός του στο «μπάχαλο» με το λουκέτο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.
Όπως έγραψε και το topontiki.gr, o – και πρώην υπουργός Οικονομικών – Κ. Χατζηδάκης δήλωσε στο Action 24 ότι «ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες. […] Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα».
Αυτά επισήμως. Γιατί, ανεπισήμως, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μαθαίνουμε ότι… βγάζει καπνούς για την προσπάθεια σύνδεσής του με την υπόθεση αυτή, η οποία – κατά γενική ομολογία – βλάπτει σοβαρά την εικόνα της, με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι θεωρεί πως τα «βέλη» είναι και εκ των εσω, δηλαδή από πλευράς ΝΔ.
Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο Κ. Χατζηδάκης δεν σκοπεύει να αφήσει το θέμα να περάσει έτσι, αν και ακόμα δεν έχει καταστεί σαφές πώς θα το αντιμετωπίσει.
Διαβάστε επίσης
«Το αμάρτημα της Εύας» (Καϊλή): Το βιβλίο για το Qatargate και το Netflix
«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού
Νέο παραλήρημα Λατινοπούλου: Η Μαρφίν, ο Φύσσας και η «ουσιώδης διαφορά»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.