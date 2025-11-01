ΕΛΤΑ: Άτακτη υποχώρηση από την κυβέρνηση και τη διοίκηση του οργανισμού – Αναμένεται «βαθύ κούρεμα» στον αριθμό των «κομμένων» καταστημάτων

Σε Βατερλό για την κυβέρνηση και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ εξελίσσεται η απόφαση του οργανισμού να βάλει λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι αντιδράσεις για τον «ξαφνικό θάνατο» καταστημάτων σε δυσπρόσιτες περιοχές και νησιά, αλλά και σε πολυπληθείς γειτονιές της Αθήνας έχουν πάρει μορφή «τσουνάμι» ακόμα και στο εσωτερικό της ΝΔ.

Ήδη από χθες, δεκάδες βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος – προφανώς και υπό την πίεση των εξαγριωμένων ψηφοφόρων τους, αλλά και τις κραυγές διαμαρτυρίας ακόμα και φιλικών προς τη ΝΔ αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – «πυροβολούν κατά ριπάς» κυβέρνηση και ΕΛΤΑ, ζητώντας εδώ και τώρα αλλαγή του σχεδιασμού για τα υποκαταστήματα που κλείνουν, επισημαίνοντας παραλογισμούς (π.χ. τεράστιες αποστάσεις που οι πολίτες θα πρέπει να διανύουν για να βρουν κατάστημα), αλλά και μιλώντας για τεράστιο επικοινωνιακό φάουλ.

Έμπειρος «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός με τον οποίο επικοινώνησε το topontiki.gr, είπε χαρακτηριστικά ότι η απόφαση αυτή καθαυτή, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνήθηκε είναι «πυροβολισμός στο πόδι» και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε αλλαγή πορείας, προτού η ζημιά που έγινε μετατραπεί σε μη αναστρέψιμη. Επισήμανε, δε, ότι η απόφαση αυτή «έδωσε στην αντιπολίτευση πυρομαχικά για να υποστηρίξει, χωρίς πραγματικό αντίλογο, ότι η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί το ταχυδρομικό έργο».

Παράλληλα, κομματικές πηγές επισήμαιναν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους υπαλλήλους των καταστημάτων στα οποία μπαίνει λουκέτο, καθώς, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι ουδείς μόνιμος υπάλληλος θα απολυθεί («δεν πρόκειται κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ να χάσει τη δουλειά του», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης), οι άνθρωποι αυτοί είναι «επί ξύλου κρεμάμενοι», αφού κυριολεκτικά δεν θα έχουν τι να κάνουν μόλις κλείσουν τα υποκαταστήματα στα οποία εργάζονται.

Κερασάκι στην τούρτα αποτέλεσε η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κατακεραύνωσε την κυβέρνηση, λέγοντας ότι «ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία – και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη» και προσθέτοντας: «Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους».

Λίγο αργότερα, κυβερνητικές πηγές σήμαναν… υποχώρηση, αναφέροντας ότι «σε κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές».

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι «η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει. Ταυτόχρονα όμως, ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση» και ανακοίνωσαν ότι «με βάση αυτό το πλαίσιο, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων».

Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, πήρε αποστάσεις από το όλο… μπάχαλο, δηλώνοντας στο Action 24 ότι «ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες. […] Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα», προσθέτοντας ότι «η πρόθεση της διοίκησης δεν ήταν αρνητική, ούτε έχει χαρακτήρα αναλγησίας. Προσπαθεί να πετύχει να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ χωρίς προβλήματα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, να μην έχουν θέματα ελλειμμάτων και ρευστότητας στην καθημερινή διαχείριση. Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε οποιονδήποτε κάνει κριτική, πολύ περισσότερο που δεν υπήρξε ενημέρωση».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ που θα κλείσουν, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα στοιχεία, όπως αποστάσεις, πληθυσμό κ.λπ. Ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Γρηγόρης Σκλήκας, μιλώντας στο OPEN, είπε από τη Δευτέρα θα είναι κλειστά μόνο τα καταστήματα στα αστικά κέντρα (πρωτεύουσες νομών). Περίπου 100 καταστήματα στην περιφέρεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, για τα οποία ο κ. Σκλήκας εξήγησε ότι η αναστολή λειτουργίας τους θα γίνει σταδιακά μέσα στο επόμενο τρίμηνο, αφού πρώτα γίνει κατανοητό στον κόσμο πως θα μπορούν να εξυπηρετούνται με τους αγροτικούς ταχυδρόμους και δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη τους.

Διαβάστε επίσης:

Ανδρουλάκης: «Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ»

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ – Η δεξίωση και το πρόγραμμά της

Κυβερνητικές πηγές: «Επισημάνθηκε προς τις διοικήσεις των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου η ελλιπής ενημέρωση των πολιτών» – «Αναγκαίο το κλείσιμο τους για την επιβίωση τους»