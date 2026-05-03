ΚΥΡΙΑΚΗ 03.05.2026 19:10
03.05.2026 18:32

Μητσοτάκης για την εκτόξευση μικροδορυφόρων: Η Ελλάδα κάνει ένα ακόμη άλμα στο διάστημα

Η εκτόξευση των έξι ελληνικών μικροδορυφόρων στο διάστημα έγινε σημείο αναφοράς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα σόσιαλ, τόνισε πως η χώρα μας διαθέτει πλέον 17 δορυφόρους, σε ένα πρόγραμμα αξίας 200 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη:

Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα: με την εκτόξευση έξι νέων μικροδορυφόρων – τεσσάρων θερμικών δορυφόρων και δύο της αποστολής Hellenic Space Dawn – ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την Πολιτική Προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην «πρώτη γραμμή» της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, συνολικού ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται σε συνεργασία με την ESA. Οι 17 συνολικά ελληνικοί μικροδορυφόροι παρέχουν πολλαπλές λήψεις ημερησίως πάνω από την Ελλάδα για Πολιτική Προστασία, περιβαλλοντική παρακολούθηση, αγροτική ανάπτυξη και εθνική ασφάλεια.

Με την ευκαιρία της έλευσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα Andrius Kubilius αύριο στην Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για όσα έχουμε κάνει για τη θωράκιση ευρωπαϊκών εδαφών αλλά και το πολύ σημαντικό διαστημικό πρόγραμμα της πατρίδας μας, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα ασφαλών ευρωπαϊκών επικοινωνιών Govsatcom, κόμβος του οποίου δημιουργείται στην Ελλάδα.

Συνεχίζουμε! Με σχέδιο, σταθερά βήματα και αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030.

