ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (0-0): Live η εξέλιξη στο ντέρμπι της Τούμπας

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι «τελικό» και για τους δύο αν θέλουν να παραμείνουν στο κυνήγι του τίτλου της Super League.

Ο «δικέφαλος» του βορρά έρχεται από την αποτυχία να κατακτήσει το κύπελλο κόντρα στον ΟΦΗ και πάει στο παιχνίδι με κακή ψυχολογία, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό πιο «φρέσκο» και που ξέρει πως αν δεν κάνει σήμερα το ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από την ΑΕΚ που παίζει αργότερα με τον Παναθηναϊκό, τότε ο τίτλος κατά 99% θα καταλήξει νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφεια…

Η 11αδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγιεφ.

Η 11αδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρσία, Εζέ, Μάρτινς, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ελ Καμπί.

Δείτε τις σημαντικότερες στιγμές του αγώνα:

1′: Στα 30 δευτερόλεπτα έκανε λάθος ο Μεϊτέ και ο Τσικίνιο έκανε το σουτ, αλλά βρήκε σε πόδια παικτών του ΠΑΟΚ

5′ Ο Εσε το σουτ, ο Παβλέκνα δύσκολα σε κόρνερ

6′ Μόνος του ο Ελ Καμπί τη κεφαλιά, κανείς δεν βρήκε στη συνέχεια τη μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Διαβάστε επίσης:

Αστέρας Τρίπολης-Ατρόμητος 4-2: «Πάρτυ» παραμονής για τους Αρκάδες



Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 1-1: «Χρυσός βαθμός» για τους γηπεδούχους – Φωνάζει η ΑΕΛ για τη διαιτησία

Παναιτωλικός-Κηφισιά 0-1: Διπλό παραμονής για την ομάδα του Λέτο