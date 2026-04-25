ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 21:12
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

25.04.2026 20:36

Τελικός Κυπέλλου: ΠΑΟΚ-ΟΦΗ (1-1), live η εξέλιξη του αγώνα

Με κεφαλιά του Μιχαηλίδη στο 15′ άνοιξε ο ΠΑΟΚ το σκορ στον μεγάλο τελικό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

O «δικέφαλος του Βορρά» φλέρταρε από την αρχή της αναμέτρησης με κάτι καλό, «στριμώχνοντας» τον ΟΦΗ στην περιοχή του.

O Ζίβκοβιτς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κεντζιόρα πήρε την πρώτη κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Μιχαηλίδης άνοιξε το σκορ με δεύτερη κεφαλιά για τον δικέφαλο.

Ο ΟΦΗ απάντησε λίγη ώρα αργότερα ισοφαρίζοντας στο 28′ με γκολ του Φούντα.

Στην πρώτη τους ευκαιρία στο ματς, οι Κρητικοί βρήκαν το γκολ. Ο Φούντας πήρε την μπάλα από τον Σενγκέλια και εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο. Η μπάλα σταμάτησε πάνω στον Κεντζιόρα, αλλά ο Φούντας πήρε ξανά την μπάλα και με το αριστερό πέταξε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή.

Το 9ο κύπελλο της ιστορίας του θέλει να σηκώσει ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ θέλει να γιορτάσει τα 100 χρόνια του συλλόγου μαζί με μία κούπα και ο ΟΦΗ θέλει να ανταμείψει τους οπαδούς του που ταξίδεψαν στην Κρήτη.

Ενδεκάδες

ΠΑΟΚ: Ο Τσιφτσής ξεκινάει κάτω από τα «ασπρόμαυρα» δοκάρια, με την άμυνα του ΠΑΟΚ να απαρτίζεται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Στα χαφ ο Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει με τους Μεϊτέ-Οζντόεφ, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα αναλάβει ένα πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά θα αγωνιστεί ο Τάισον, δεξιά ο Ζίφκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο νεαρός Μύθου.

ΟΦΗ: Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε το 3-4-3 για τον ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό Στάδιο απέναντι στον ΠΑΟΚ.Ο Χριστογεώργος είναι στα γκολπόστ και στην τριάδα της άμυνας οι Κρίζμανιτς, Πούγγουρας και Κωστούλας. Οι φουλ μπακ αριστερά και δεξιά θα είναι οι Αθανασίου και Σενγκέλια, με τους Ανδρούτσο και Καραχάλιο στα χαφ. Στα εξτρέμ οι Φούντας και Νους και προωθημένος ο Σαλσίδο.

