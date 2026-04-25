«Ρε Γιάννη τελείωνε με το NBA, φτάνει»: Το επικό σύνθημα των οπαδών του Άρη για τον Αντετοκούνμπο στο Αλεξάνδρειο (Video)

Να αφήσει το NBA και να επιστρέψει στην Ελλάδα για να κερδίσει πρωτάθλημα με την ομάδα τους ζήτησαν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι οπαδοί του Άρη.
Ο σταρ του NBA έκανε την εμφάνισή του στο «Αλεξάνδρειο» για να δει τον αγώνα του Άρη με τον Πανιώνιο για τη Stoiximan Basket League και αφού αποθεώθηκε έγινε σύνθημα:
«Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει.
Έλα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη»!
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον αδερφό του, Θανάση, και τη μητέρα τους, Βερόνικα, βρέθηκαν από νωρίς στο «Αλεξάνδρειο» παρέα με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
