ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 19:25
25.04.2026 18:38

«Ρε Γιάννη τελείωνε με το NBA, φτάνει»: Το επικό σύνθημα των οπαδών του Άρη για τον Αντετοκούνμπο στο Αλεξάνδρειο (Video)

antetokounbo

Να αφήσει το NBA και να επιστρέψει στην Ελλάδα για να κερδίσει πρωτάθλημα με την ομάδα τους ζήτησαν από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι οπαδοί του Άρη.

Ο σταρ του NBA έκανε την εμφάνισή του στο «Αλεξάνδρειο» για να δει τον αγώνα του Άρη με τον Πανιώνιο για τη Stoiximan Basket League και αφού αποθεώθηκε έγινε σύνθημα:

«Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει.

Έλα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Άρη»!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τον αδερφό του, Θανάση, και τη μητέρα τους, Βερόνικα, βρέθηκαν από νωρίς στο «Αλεξάνδρειο» παρέα με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο.

Διαβάστε επίσης:

Πρωτόγνωρες στιγμές στον Βόλο: Οπαδοί του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ ενώθηκαν και έστησαν γιορτή στην πόλη του τελικού (Video-Photos)

Κύπελλο Ελλάδας: Ώρα στέψης με «ασπρόμαυρο» τελικό – Μονομαχία ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

Ο Μπεγερίν «ψαλίδισε» κάθε ελπίδα της Ρεάλ για τον τίτλο

mareva_macron
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η επίσκεψη της Μπριζίτ Μακρόν στη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη

pakistan
ΚΟΣΜΟΣ

Στον «αέρα» οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν: Ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν, μετά την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας

antetokounbo
kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Ψυχρή εισβολή φέρνει ο Μάιος – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο

natassa_bofiliou04sep_ndp
LIFESTYLE

Νατάσα Μποφίλιου: «Δεν έχω κανέναν λόγο να εξηγώ, ούτε πόσο κάνουν τα ρούχα μου, ούτε τα ταξίδια μου…»

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

oropos-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Μηνύσεις κατά παντός υπευθύνου από τον δήμαρχο για το μπάζωμα στη θάλασσα της Σκάλας Ωρωπού

kyvernisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Στο χαμηλότερο ποσοστό για το 2026 η ΝΔ, ενίσχυση για ΠΑΣΟΚ, πτώση για Ζωή – Τι δείχνει για Τσίπρα και Καρυστιανού

arnaoutoglou
LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λύγισε» στον αέρα με το μήνυμα του γιου του - «Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να μοιάσω στον μπαμπά μου» (Video)

symfonia prespes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ βυθίστηκε (ξανά) στις Πρέσπες – Η επιμονή στη ρητορική κατά της συμφωνίας, η ρουκέτα Κοτζιά και το λάθος του 2019

mareva_macron
pakistan
antetokounbo
