Ο Μπεγερίν «ψαλίδισε» κάθε ελπίδα της Ρεάλ για τον τίτλο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ απ’ το 17ο λεπτό φάνηκε να αρκεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης για να φύγει νικήτρια απ’ το «La Cartuja» απέναντι στην Μπέτις, όμως ο Έκτορ Μπεγερίν είχε… αντίθετη άποψη και με ένα εξαιρετικό τέρμα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο εναρκτήριο παιχνίδι της 32ης αγωνιστικής της La Liga.
Αποτέλεσμα… καταδικαστικό πλέον για τους Μαδριλένους, αφού έμειναν στο -8 απ’ την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, η οποία θα έχει την ευκαιρία το Σάββατο (25/4) με διπλό στη Μαδρίτη επί της Χετάφε να «ξεφύγει» στο +11 και να «τελειώσει» μια και καλή την υπόθεση τίτλος, πριν φτάσουν καν οι δύο ομάδες στο «clasico» της 10ης Μαΐου.
Διαβάστε επίσης:
Euroleague: Τα ζευγάρια των play off και ο δρόμος τον τελικό του Final 4 της Αθήνας
Τελικός Κυπέλλου: Ο Κόντης στέλνει μήνυμα μάχης για τον ΟΦΗ – «Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, αλλά είμαστε σε καλό μομέντουμ»
Euroleague: Sold out σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια για το 3ο ματς των playoffs Παναθηναϊκός-Βαλένθια
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.