Euroleague: Sold out σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια για το 3ο ματς των playoffs Παναθηναϊκός-Βαλένθια

Εντυπωσιακή ήταν η ζήτηση για εισιτήρια για τον τρίτο αγώνα των playoffs της Euroleague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια, αφού, μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες, το παιχνίδι στο «Telekom Center Athens» ανακοινώθηκε ως sold out, με τα εισιτήρια να εξαφανίζονται σχεδόν αμέσως μόλις κυκλοφόρησαν.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο εισιτήριο, προτού καν ξεκινήσουν οι αγώνες των playoffs.

𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧: 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗢𝗙𝗙𝗦 𝗘𝗗𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 💥🏠



In less than 6 hours, you’ve sent a clear message: Our home is ready for another battle! 🔥



The tickets for Game 3 against @valenciabasket are officially gone. Your loyalty is the force that drives us, and on Wednesday May… pic.twitter.com/B3rHb5iKYm — Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 24, 2026

Τα πρώτα δύο παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 28 και 30 του μήνα, με ώρα έναρξης τις 21:45. Όσον αφορά το Game 3, για το οποίο ανακοινώθηκε το sold out, αυτό έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου.

