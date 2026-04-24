Euroleague: Sold out σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια για το 3ο ματς των playoffs Παναθηναϊκός-Βαλένθια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Εντυπωσιακή ήταν η ζήτηση για εισιτήρια για τον τρίτο αγώνα των playoffs της Euroleague ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια, αφού, μέσα σε λιγότερο από έξι ώρες, το παιχνίδι στο «Telekom Center Athens» ανακοινώθηκε ως sold out, με τα εισιτήρια να εξαφανίζονται σχεδόν αμέσως μόλις κυκλοφόρησαν.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο εισιτήριο, προτού καν ξεκινήσουν οι αγώνες των playoffs.
Τα πρώτα δύο παιχνίδια έχουν προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα στις 28 και 30 του μήνα, με ώρα έναρξης τις 21:45. Όσον αφορά το Game 3, για το οποίο ανακοινώθηκε το sold out, αυτό έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.