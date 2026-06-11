Ανένδοτος του ΠΑΣΟΚ κατά δημοσκοπήσεων

Κι όμως. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να χαμήλωσε το θέμα στη δημόσια ρητορική των στελεχών του, αλλά φέρεται αποφασισμένο – τουλάχιστον η στενή ηγετική ομάδα, όχι όλα τα στελέχη, υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι στο Κίνημα – να τον τραβήξει τον πόλεμο!

Αυτό αποφασίστηκε σε άτυπη συνεδρίαση συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη χθες στη Βουλή. Εκεί ειπώθηκε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα, διότι στην Ελλάδα γίνονται, λέει, πολλές δημοσκοπήσεις, που είναι αναξιόπιστες, λέει, επειδή παίρνουν… έργα από την κυβέρνηση.

Δεν ξέρω ποιος θα ηγηθεί αυτού του ανένδοτου, αλλά έχω να παρατηρήσω δύο πράγματα: Πρώτον ότι στην Ελλάδα ΔΕΝ γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις όσες θέλει να λέει το ΠΑΣΟΚ. Και πάντως τις περισσότερες (ανά 15 μέρες περίπου) τις κάνει η εταιρία Interview. Θα ήταν ενδιαφέρον να τη φέρει το ΠΑΣΟΚ ως παράδειγμα… υπερβολικά πολλών δημοσκοπήσεων.

Δεύτερον, επίσης θα έχει ενδιαφέρον, πέρα από την επισήμανση για το πόσες δουλειές μπορεί να παίρνει κάθε εταιρεία από το Κράτος, αλλά να προστεθεί και με ποιο μέσο και πόση αξιοπιστία και κύρος έχει αυτό το μέσο, συνεργάζεται κάθε εταιρία. Θα ήταν μία ωραία άσκηση…

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