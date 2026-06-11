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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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11.06.2026 09:42

Αναθεώρηση εξπρές και χωρίς πολλά πολλά

11.06.2026 09:42
kaklamanis-vouli

Η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή πρέπει να τελειώσει λέει σε δύο μήνες. Η αρμόδια επιτροπή έχει πάρει εντολή να παραδώσει την έκθεσή της το αργότερο στις 10 Αυγούστου στον πρόεδρο Νικήτα Κακλαμάνη.

Και αναρωτιέται κάποιος εύλογα: Τι ακριβώς θα κάνει αυτούς τους δύο μήνες η Βουλή; Η αντιπολίτευση δεν θα δώσει καμία συναίνεση σε αυτή την πρώτη φάση, κατά την οποία κρίνονται απλά τα άρθρα που θα αναθεωρήσει η επόμενη Βουλή.

Η αντιπολίτευση λοιπόν δεν θα δώσει καμία συναίνεση – κανένα άρθρο δεν θα πάρει δηλαδή 180 και πάνω ψήφους – ώστε έτσι να ελέγξει στην επόμενη το περιεχόμενο του νέου άρθρου, καθώς εκεί θα απαιτούνται οι ψήφοι από τα δύο τρίτα του Σώματος.

Η ΝΔ έχει προσδιορίσει τα υπό αλλαγή άρθρα και δεν απομένει να τα ψηφίσει η ίδια με απλή πλειοψηφία και με συνοπτικές διαδικασίες – ό,τι παίρνει τώρα απλή πλειοψηφία άνω των 151 ψήφων χρειάζεται 180 μετά και αντίστροφα.

Ε, πόσο να πάρει όλη αυτή η διαδικασία; Μια εβδομάδα κι αν.

Όχι τίποτε άλλο δηλαδή, αλλά οι βουλευτές έχουν κι… εκλογές μπροστά τους, άρα το άγχος και το ενδιαφέρον τους είναι αλλού…

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