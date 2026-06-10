Μέχρι αρχές Αυγούστου η Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Φαρμάκι» από Φλωρίδη κατά ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, μήνυμα Ανδρουλάκη «συναίνεση μετά τις εκλογές»

Με τις ψήφους της πλειοψηφίας αποφασίστηκε η δίμηνη διάρκεια της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, ως τις 10 Αυγούστου, οπότε θα πρέπει να υποβάλλει την Έκθεσή της για να ακολουθήσει η πρώτη ψηφοφορία.

Ένα μήνα μετά, τον Σεπτέμβριο, θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική ψηφοφορία όπως προβλέπεται σε αυτή την πρώτη φάση της διαδικασίας στο πλαίσιο της προτείνουσας Βουλής. Με την πρόταση για δίμηνη διάρκεια διαφώνησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταγγέλλοντας «φαστ τρακ» διαδικασία εν μέσω καλοκαιριού.

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η διακομματική επιτροπή για τη Συνταγματική αναθεώρηση. Στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνάντησης των 42 μελών της επιτροπής θα αφορά την εκλογή διακομματικού προεδρείου, επικρατέστερος για την προεδρία της επιτροπής θεωρείται ο Μάκης Βορίδης.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας ασκήθηκε πίεση για συγκλίσεις και συναίνεση, επισείοντας στα κόμματα της αντιπολίτευσης το επιχείρημα της «αντιθεσμικότητας» και της μικροπολιτικής. Από την άλλη η μείζων και η ελάσσων αντιπολίτευση, επέμεινε στη θέση της πως δεν πρόκειται να δώσει συναίνεση και «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση.

Φλωρίδης σε Ανδρουλάκη: «Κάντο όπως ο Βενιζέλος το 2001 αν σέβεσαι τη θεσμική μνήμη»

Στο κλείσιμο της συνεδρίασης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση ειδικά σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους.

Κατηγόρησε τον Ανδρουλάκη πως διακηρύσσοντας ότι δεν πρόκειται να συναινέσει, «επιχειρεί να ακυρώσει τη διαδικασία» και «αρνείται να υπηρετήσει» τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Την ίδια ώρα, επικαλέστηκε την Αναθεώρηση του 2001 με εισηγητή τον Ευάγγελο Βενιζέλο λέγοντας: «Εαν έχετε κάποια σχέση με εκείνο το ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να ακολουθήσετε εκείνη την κοινοβουλευτική συμπεριφορά στο να ψηφιστούν 83 από τις 89 διατάξεις στην προτείνουσα Βουλή. Σέβεσαι τη θεσμική μνήμη, εφόσον σέβεσαι την πολιτική ιστορία του εαυτού σου…». Και κλιμακώνοντας την επίθεση, σχολίασε πως «όποιος απέχει, θα βλέπει τη βελόνα να κουνιέται, αλλά προς τα κάτω».

Φαρμακερές αιχμές κατά Φάμελλου – Ξανθόπουλος: Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες θα ξαναζήσουν αυτό που φοβούνται

Ακολούθως, στόχευσε στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Σωκράτη Φάμελλο, μη αφήνοντας ασχολίαστες τις πρόσφατες εσωκομματικές εξελίξεις.

«Εκεί έχουμε ένα πολιτικό, κοινωνικό και κοινοβουλευτικό δράμα» είπε. Έκανε λόγο για «αμήχανη ομιλία» Φάμελλου, για τον οποίο πρόσθεσε ότι έκανε μια παράκληση προς τον ερχόμενο εις τη Δευτέρα Παρουσία Τσίπρα να τους δεχτεί εν τη Βασιλεία του, κι αυτός, δεν κουνάει βλέφαρο». Ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε, «δε θα καταθέσει προτάσεις, ούτε θα τις ψηφίσει. Λογικό, δεν υπάρχει εκλογική και κοινωνική βάση για να εκπροσωπηθεί στην συνταγματική αναθεώρηση». Και κατέληξε με την φαρμακερή αιχμή πως άλλωστε αν καταθέσουν προτάσεις κι ο πραγματικός αρχηγός και το κόμμα του, δεν τις εγκρίνουν θα είναι μια φαρσοκωμωδία». Λίγο αργότερα πάντως, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, απάντησε: «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, έχει λόγο, η ιστορία έχει γυρίσματα, αυτό που οι “νόμιμοι ιδιοκτήτες” της χώρας βλέπουν και τρελαίνονται θα το ξαναζήσουν».

Πίεση για συναίνεση

Νωρίτερα, πίεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκήθηκε από τους Βορίδη και Ντ. Μπακογιάννη.

«Μας λέτε», είπε χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορίδης «ότι δεν θα ψηφίσετε τίποτα ανεξαρτήτως εάν συμφωνείτε και ότι δεν δίνετε λευκή επιταγή στην πλειοψηφία να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι βαθιά περιφρόνηση στη συνταγματική διαδικασία και το λαϊκό παράγοντα! Δεν θέλετε να επιτρέψετε στο λαό να αποφασίσει για το σε ποια κατεύθυνση θα πάει το Σύνταγμα!». Με αυτό το σκεπτικό καταλόγισε στην αντιπολίτευση «βαθιά αντισυνταγματική και αντιθεσμική» στάση ζητώντας να αναθεωρήσει τη στάση της.

Ακόμα πιο αιχμηρή η Ντόρα Μπακογιάννη – ούτε λίγο ούτε πολύ έστριψε το μαχαίρι στα πλευρά του ΠΑΣΟΚ – αφού κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δείξουν «πολιτικό σθένος» ώστε να επιτευχθεί συναίνεση σε αυτή τη Βουλή, έκανε μια προβολή στην επόμενη Βουλή. Ξεκαθαρίζοντας πως η ΝΔ δεν υπάρχει περίπτωση να συμπράξει σε κυβερνητικό σχήμα με «ακραίο» κόμμα, σημείωσε πως η επόμενη Βουλη έχει τις προϋποθέσεις να είναι ακόμη «πιο δυσλειτουργική», «αντισυστημική» και με πιο «λαϊκιστική σύνθεση». Υπό αυτή την έννοια κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να συνδράμει τη αναθεωρητική διαδικασία τώρα: «Ο ελληνικός λαός δε θέλει από εσάς επαναστατική γυμναστική, αλλά την ουσιαστική συνεισφορά σας» είπε απευθυνόμενη προς την αντιπολίτευση ενώ κοιτώντας προς τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ, ρώτησε με νόημα «πότε θα είναι πιο επιδραστικό το κόμμα σας, ως δεύτερο ή ως τέταρτο;».

Ανδρουλάκης: Συναίνεση μόνο στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή – Δεν είμαστε λωτοφάγοι

«Το ΠΑΣΟΚ συναίνεση δίνει μόνο στη δεύτερη, αναθεωρητική, Βουλή» ήρθε λίγο αργότερα η απάντηση τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Πρώτα, είπε, πρέπει να μιλήσει ο λαός, «μόνο έτσι προστατεύεται η Συνταγματική Αναθεώρηση από τις επικοινωνιακές και μικροπολιτικές σας σκοπιμότητες». Συμπλήρωσε δε πως το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εμπιστευτεί μια κυβέρνηση που είναι «παντελώς αναξιόπιστη» και «βουτηγμένη στη διαφθορά».

Ειδικά ως προς τα όσα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε: «Πιθανόν τα σοκολατάκια να ήταν με… γεύση λωτού γιατί έχει ξεχάσει τι έκανε η ΝΔ όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζετε ότι είμαστε όλοι λωτοφάγοι; Μας κάνουν μαθήματα θεσμικής συμπεριφοράς από το κόμμα που έχει καταστρατηγήσει Βουλή και το Σύνταγμα;».

Κατά τα λοιπά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεδίπλωσε τις προτάσεις του κόμματός του για τις αλλαγές στο Σύνταγμα ζητώντας, μεταξύ άλλων, την τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, την αλλαγή του τρόπου επιλογής των ανώτατων δικαστικών, τη ρητή συνταγματική υποχρέωση για προστασία από έμφυλη βία και γυναικτονίες, την κατοχύρωση της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, την προστασία του νερού, αλλά και περισσότερη αυτοτέλεια στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Φάμελλος: Καμία συναίνεση, την έχετε ναρκοθετήσει

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος διεμήνυσε: «Μην αναμένετε συναινέσεις σε αυτή την διαδικασία. Τις έχετε ήδη ναρκοθετήσει. Δεν θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018-2019, το προδώσατε και τώρα θα θερίσετε ό,τι σπείρατε». Σήμερα, είπε, το διακύβευμα είναι να προστατευθεί το υπάρχον Σύνταγμα. Παράλληλα κατηγόρησε τη ΝΔ για αναξιοπιστία, αλλά και για «συντηρητικές», «αντιλαϊκές» και «βαθιά υποκριτικές» προτάσεις.

Κουτσούμπας: Πίσω από την κόντρα για τη συναίνεση πιθανές συμπράξεις μετά τις εκλογές

Ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε τη διαδικασία ως «απαράδεκτη» και τις προτάσεις της ΝΔ ως «αντιδραστικές».

Σημείωσε πως αν και οι κυβερνητικές εξαγγελίες για την έναρξη της Συνταγματικής Αναθεώρησης έγιναν τον Φεβρουάριο «καταλήξατε να φέρετε την πρότασή σας στη Βουλή αρχές Ιουνίου, απαιτώντας να προχωρήσει η συζήτηση μέσα σε 1,5 μόλις μήνα, μέσα στο κατακαλόκαιρο».

«Τι νομίζετε αλήθεια ότι θα καταφέρετε; Μήπως νομίζετε ότι θα μπορέσετε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα και να απαλλαγείτε από τη συζήτηση για τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας, που σκάνε με μορφή χιονοστιβάδας;» διερωτήθηκε. Και συνέχισε «Μήπως νομίζετε ότι θα γλιτώσετε από λαϊκές αντιδράσεις απέναντι στην προσπάθειά σας να “ξεμπερδεύετε” με το άρθρο 16 για την ιδιωτικοποίηση των ΑΕΙ; Για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων; Μήπως νομίζετε ότι δε θα πάρει χαμπάρι ο λαός το νέο κοστούμι που ράβετε σε βάρος του και με τις προτάσεις γι’ αυτή τη Συνταγματική Αναθεώρηση;». σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Γραμματέας συνέδεσε δε την διαδικασία με πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, ενώ ξεκαθάρισε πως το ΚΚΕ «δε θα στηρίξει καμία πρόταση για αναθεώρηση άρθρων, με τα οποία θα έχει λυμένα τα χέρια της η όποια επόμενη κυβέρνηση, για να φέρει νέες αντιδραστικές αλλαγές».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, πάντως, έστρεψε τα πυρά του και κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης τα οποία κατηγόρησε, όπως και την κυβέρνηση για «αποπροσανατολισμό»: «Ευθύνη, όμως, έχετε και τα υπόλοιπα κόμματα, που επικεντρώνετε τη συζήτηση στο αν θα εγκριθούν τα προς αναθεώρηση άρθρα με ευρεία πλειοψηφία, όπως λέει η ΝΔ ή αν δε θα ψηφίσετε κανένα άρθρο, για να απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, ως προθέρμανση προφανώς για τις επόμενες προφανώς μετεκλογικές συναινέσεις, ακόμα και κυβερνητικές συμπράξεις σας. Γιατί κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση συνδιαλέγεστε εδώ και μήνες σε δεκάδες ημερίδες, εκδηλώσεις, φόρα, μαζί φυσικά με τους φυσικούς προϊσταμένους σας, τους εκπροσώπους του ΣΕΒ, των τραπεζών, άλλων “ευαγών ιδρυμάτων” με αφορμή τη Συνταγματική Αναθεώρηση».

ΠΑΣΟΚ: «Κανένα ψέμα δεν μπορεί να καλύψει τον διαρκώς αναξιόπιστο Κυριάκο Μητσοτάκη»

«Ο μονίμως ψευδόμενος υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επιστράτευσε σήμερα στη Βουλή μια ακόμη ευφάνταστη επιχειρηματολογία για να δικαιολογήσει την απουσία του πρωθυπουργού από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Αναφέρει ειδικότερα ότι «επέκρινε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι δήθεν δεν διάβασε την ημερήσια διάταξη, που μιλά για τον τυπικό ορισμό της ημερομηνίας και όχι την ουσία της διαδικασίας». «Αδιάβαστος ξανά, κ. Φλωρίδη. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή ημερήσια διάταξη είναι ίδια με εκείνη στις 14.11.2018, όταν παρουσία όλων των πολιτικών αρχηγών είχε γίνει η αντίστοιχη συζήτηση», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι «τότε ο κ.Μητσοτάκης είχε βρει πολλή… ουσία στη διαδικασία, σήμερα καταγράφηκε απών».

«Κανένα ψέμα δεν μπορεί να καλύψει τον διαρκώς αναξιόπιστο Κυριάκο Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

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