Τα 42 μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος – Ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή

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Με απόφαση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, συστήθηκε η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ενώ ξεκίνησε στην Ολομέλεια η συζήτηση η οποία θα καταλήξει σε απόφαση για την διάρκειά της, και την προθεσμία υποβολής της Έκθεσης στην οποία θα καταλήξει η Επιτροπή για τα προς αναθεώρηση άρθρα.
Η Επιτροπή, η οποία προτείνεται να έχει δίμηνη διάρκεια (ως τις αρχές Αυγούστου δηλαδή) αποτελείται από 42 μέλη τα οποία προέκυψαν ύστερα από κλήρωση.
Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της συζήτησης υπήρξαν ενστάσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο σε σχέση με τους ομιλητές και το χρόνο που τους δίνεται κατά τη σημερινή διαδικασία, όσο και για την διάρκεια που προτείνεται.
Ζήτημα ασφυκτικού χρόνου όσον αφορά την διάρκεια της Επιτροπής έθεσαν ο βουλευτής του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, αλλά και ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας.
Ο τελευταίος διαφώνησε, με τους χρόνους ομιλίας που δίνονται στους βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ στηλίτευσε την απουσία του πρωθυπουργού από τη σημερινή διαδικασία. Ενστάσεις διατύπωσε και το ΚΚΕ, σε ό,τι αφορά τη σημερινή συζήτηση, για τον αριθμό των ομιλητών.
Η Επιτροπή, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες της, περιλαμβάνει τα εξής 42 μέλη, από κάθε κοινοβουλευτική ομάδα και από τους ανεξάρτητους:
Από την Κ.Ο. «ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»
Από την Κ.Ο. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ»
Από την Κ.Ο. «ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
Από την Κ.Ο. «ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Από την Κ.Ο. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ»
Από την Κ.Ο. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ”»
Από την Κ.Ο. «ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»
Από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές
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