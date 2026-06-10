Καρυστιανού: Όταν πας να συζητήσεις με Τουρκία θα πρέπει να κάνεις ακόμα και ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς

Για την αντιμετώπιση της ακριβείας που «το πρώτο πράγμα είναι η βούληση», την αντιμετώπιση της Τουρκίας, τη στάση της στο μεταναστευτικό αλλά και τι θα ρωτούσε τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς σε ένα πιθανό ντιμπέιτ μίλησε η Μαρία Καρυστιανού το πρωί στον ραδιοφωνικο σταθμό Alpha 989

Όπως είπε «η εξωτερική πολιτική δεν είναι συνταγή για φαγητό, είναι μια δύσκολη κατάσταση που θέλει πολύ σεβασμό και προσοχή.

Η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι μια γραμμή, ένα υπουργείο που δεν θα αλλάζει ανάλογα με την κυβέρνηση. Τα δικαιώματα της χώρας είναι πάνω από τις ζωές μας».

Ειδικά για την Τουρκία είπε «όταν πας να συζητήσεις θα πρέπει να έχεις πλήρη εικόνα τι θέλεις εσύ και τι ζητούν οι άλλοι, ακόμα και να έχεις κάνει ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.

Το βασικό είναι η δική σου ατζέντα, και να φύγεις έχοντας ικανοποιήσει το 80% της δικής σου ατζέντας».

«Δεν ζητάμε από κανέναν να μας πει αν έχουμε δίκιο ή όχι. Όλα στη διπλωματία είναι θέμα συνεννόησης και συζήτησης.

Πάντα μιλούσαμε για τα 12 ν.μ. Μετά την 7ετια Μητσοτάκη έρχονται οι Τούρκοι και συζητάνε για συνδιαχείριση του Αιγαίου. Όλα είναι θέμα συζήτησης αλλά δεν ξέρω με τι ατζέντα πάει ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντηση με τον Ερντογάν» πρόσθεσε.

Είπε, δε, ότι «ο πόλεμος είναι το τελευταίο χαρτί και για μένα, είναι διπλωματική αποτυχία» ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις της Ελπίδας για τη Δημοκρατία είπε ότι «θα δοθούν από τις αρμόδιες ομάδες».

«Το πρώτο πράγμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η βούληση»

Η Μαρία Καρυστιανού ρωτήθηκε τι θα έκανε αν γινόταν αύριο κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια και να υπάρξει μείωση στην τιμή των τροφίμων, και απάντησε: «Το πρώτο πράγμα είναι η βούληση να αλλάξεις κάποια πράγματα. Η πολιτική βούληση είναι προϋπόθεση γι αυτό.

Δεν είναι θέμα στρατηγικής, δεν είναι θέμα ότι οι οικονομολόγοι δεν ξέρουν πού θα πρέπει να κατευθυνθούν τα χρήματα. Είναι πολυπαραγοντικό θέμα: είναι ο ΦΠΑ αν είναι δίκαιος, είναι οι μεσάζοντες, αν υπάρχουν καρτέλ και φυσικά η μισθοδοσία.

Πρέπει να ανέβουν οι μισθοί αλλά δεν θα γίνει απλά μόνο του αλλά να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη. Πραγματική ανάπτυξη θα έχουμε όταν καταστάσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ σταματήσουν και το χρήμα πάει εκεί που πρέπει.

Δεν υπάρχουν μαγικά πράγματα, υπάρχει ορθολογισμός και σωστή κατανομή του χρήματος, υπάρχει αγάπη για την κοινωνία και τους πολίτες».

Ωστόσο για το αναλυτικό οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός της είπε «η ανακοίνωση θα εξαρτηθεί από την ανακοίνωση των εκλογών», λέγοντας, πάντως, ότι «ο κόσμος θα ενθουσιαστεί από τον τρόπο που έχουμε φτιάξει το οικονομικό πρόγραμμα και πόσο εύκολο είναι να υλοποιηθεί»

Νωρίτερα είχε πει, μάλιστα, ότι «εμείς θέλουμε υπουργείο Οικονομικών που θα απαρτίζεται μόνο από οικονομολόγους και τραπεζικούς. Δεν θα βάλουμε κάποιον που έχει πτυχίο δημοσιογραφίας από το ΕΑΠ».

Αναφέρθηκε, επίσης, στον Κωστή Χατζηδάκη λέγοντας «δεν έχει εργαστεί ποτέ. Όταν δεν έχεις βγάλει ένσημα πώς μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις. Από πότε το να είσαι έμπειρος σε εργασία δεν το υπολογίζουμε καθόλου; Για εμάς η εμπειρία σημαίνει εμπειρία στην εργασία και στο γνωστικό αντικείμενο»

«Οι μετανάστες να καταγράφονται και αν δεν έχουν προϋποθέσεις για άσυλο, απέλαση»

Για το μεταναστευτικό η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε πως «οφείλουμε να προστατεύσουμε τα σύνορα. Είναι υποχρέωσή μας.

Δεν μπορούμε να λογιζόμαστε για σοβαρό κράτος αν ο καθένας μπαίνει στην επικράτεια όποτε θέλει. Εγώ που πήγα μετανάστρια και έφυγα για βιοποριστικούς λόγους στην Αγγλία, πήγαινα με διαβατήριο.

Όπου μετακινείσαι πρέπει να μετακινείσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Η φύλαξη των συνόρων είναι υποχρέωση ενώ στο ίδιο επίπεδο είναι η υποχρέωση να βοηθήσεις κάποιον να ζει. Όχι δεν βυθίζουμε καμία βάρκα και δεν πνίγουμε κανέναν γιατί είμαστε άνθρωποι.

Να μπορώ να μεταφέρω τους ανθρώπους σε ένα κέντρο για να γίνει καταγραφή για να δούμε αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για άσυλο, διαφορετικά θα πρέπει να γίνει απέλαση»

Τι θα ρωτούσε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα

Στην υποθετική ερώτηση ενός ντιμπέιτ με Κυριάκο Μητσοτάκη, Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα και τις ερωτήσεις που θα τους έκανε, η Μαρία Καρυστιανού είπε «μια είναι η ερώτηση: γιατί μας λέγατε ψέματα, μας κοροϊδεύατει και ρίξατε τη χώρα στα βράχια;

ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κυβερνούσαν μέχρι τα μνημόνια και μετά μπήκαμε σε αυτό και ήρθε το χάος.

Για όλα αυτά φταίνε αυτοί που διαχειρίστηκαν άσχημα το μέλλον της χώρας. Θα ρωτούσα γιατί τόσο ανικανότητα και ανευθυνότητα; Θα τους ρωτούσα πώς εμείς έχουμε καταστραφεί και αυτοί έχουν γίνει πλουσιότεροι; Ας μοιραστούν μαζί μας το μυστικό της επιτυχίας»

Η κυρία Καρυστιανού ρωτήθηκε και για τις δημοσκοπήσεις λέγοντας αρχικά ότι το δίλημμα είναι «ή θα παραμείνω στο παλαιό που ξέρει πώς να κάνει τη μια διαπλοκή μετά την άλλη ή θα επιλέξω την κάθαρση, μια διαφορετική χώρα με παρουσία κυρίως απλών ανθρώπων μη έμπειρων πολιτικών.

Για μένα οι δημοσκοπήσεις δεν αντιπροσωπεύουν αυτό που νιώθω όταν βγαίνω στον κόσμο, αυτό που αφουγκράζομαι.

Δεν ξέρω πώς βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν ξέρω πώς γίνεται η συλλογή του δείγματος και αν είναι από όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Ένα μεγάλο ποσοστό αδιαφορεί πλήρως για την κοινωνική ζωή της χώρας, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην συμμετέχουν στο άκουσμα μιας δημοσκόπησης. Μας δείχνουν τι νιώθουν οι πολίτες; Δεν το πιστεύω»

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