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10.06.2026 18:30

Ποιοι έδωσαν το παρών στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ (Photos)

10.06.2026 18:30
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Άστραψαν τα φλας των φωτογράφων στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Γραμματέα.

Ο πρωθυπουργός είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη γραμματέα της ΝΔ, με σκοπό να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.

Παρούσα και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είχε και θερμή χειραψία με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, αλλά και ένα… μίνι πηγαδάκι με τους Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι έφτασαν ταυτόχρονα στα γραφεία του κόμματος και είχαν και πηγαδάκι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μάλιστα ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε μίνι συζητήσεις με πολλούς, ήταν παρών σε πολλά πηγαδάκια, ενώ πόζαρε με την Νίκη Κεραμέως, υπό το βλέμμα του Γιάννη Τραγάκη.

Παρών και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σοφία Βούλτεψη και Στέλιος Πέτσας έδωσαν επίσης το παρών, μεταξύ άλλων, όπως και η Αλεξάνδρα Σδούκου, που τα είπε λίγο με τον Κώστα Σκρέκα.

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