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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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10.06.2026 13:14

Βρυξέλλες: Άλλοι ψηφίζουν, άλλοι… «σφυρίζουν»

10.06.2026 13:14
eurokoinovoulio

Οι αριθμοί έχουν πάντα τη δική τους γλώσσα. Και στην περίπτωση των Ελλήνων ευρωβουλευτών, οι πρόσφατες καταγραφές συμμετοχής στις ονομαστικές ψηφοφορίες της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λένε πολλά.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο Εμμανουήλ Φράγκος με ποσοστό συμμετοχής 98,8%, ακολουθεί η Μαρία Ζαχαριά με 98,5%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Σάκης Αρναούτογλου με 98,4%.

Πιο κάτω συναντά κανείς τον Νικόλαο Αναδιώτη (92,5%), τον Δημήτρη Τσιόδρα (90,3%), τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη (86,4%), τον Μανώλη Κεφαλογιάννη (85,6%), τον Κώστα Αρβανίτη (84,9%), τον Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνο (84,8%) και τον Γιάννη Μανιάτη (83,5%).

Ακολουθούν η Αφροδίτη Λατινοπούλου (83,3%), ο Νίκος Παπανδρέου (81,7%), ο Νίκος Παππάς (80,7%), ο Γιώργος Αυτιάς (80,2%), η Ελεονώρα Μελέτη (79,3%), ο Φρέντι Μπελέρης (77,6%), ο Κώστας Παπαδάκης (68,6%), η Έλενα Κουντουρά (68,2%), ο Νικόλας Φαραντούρης (66,9%), η Γαλάτω Αλεξανδράκη (60,2%) και τελευταία η Ελίζα Βόζεμπεργκ με 46,3%.

Φυσικά, η πολιτική δεν εξαντλείται στις ψηφοφορίες. Υπάρχουν επιτροπές, εκθέσεις, διαπραγματεύσεις, παρεμβάσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες.

Ωστόσο, η συμμετοχή στις ψηφοφορίες της Ολομέλειας αποτελεί τον πιο βασικό και αδιαπραγμάτευτο δείκτη παρουσίας ενός ευρωβουλευτή.

Είναι η στιγμή κατά την οποία καταγράφεται επίσημα η θέση του για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και για τα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τους πολίτες.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 14:30
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