Ο Κυρανάκης και οι… επικίνδυνες αποστολές

Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ με μοναδικό αντικείμενο την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα του κόμματος και εκείνος αναμένεται να πιάσει αμέσως δουλειά.

Ωστόσο, και παρά τα καλά λόγια που λένε γι’ αυτόν διάφορα «γαλάζια» στελέχη, και ο ίδιος ο Κυρανάκης, αλλά και ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξέρουν ότι αναλαμβάνει… επικίνδυνες αποστολές σε μια κρίσιμη περίοδο για το κόμμα.

Διότι ο βασικός του στόχος δεν είναι μόνο να συσπειρώσει την κομματική βάση – αυτό είναι το σχετικά εύκολο κομμάτι – αλλά και να πείσει ανθρώπους που είχαν ψηφίσει ΝΔ το 2023 και τώρα είναι… στα πιτς να επιστρέψουν και να ξαναστηρίξουν.

Έργο κατά τεκμήριο δύσκολο, καθώς στους ανθρώπους αυτούς δεν μπορείς να απευθυνθείς απλώς με κομματικό λόγο, αλλά θα πρέπει να τους πείσεις να γυρίσουν πίσω με επιχειρήματα και με στοιχεία και με… αποδείξεις. Εξ ου και ο ίδιος ο Κυρανάκης ξέρει ότι τα… δύσκολα είναι μπροστά.

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