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10.06.2026 08:35

Ο Βορίδης συνεχίζει το… damage control για τις «βουλιαγμένες βάρκες»

10.06.2026 08:35
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Αλγεινή – για να είμαστε επιεικείς… – εντύπωση προκάλεσε η αποστροφή του λόγου του Μάκη Βορίδη χθες στη Βουλή, όταν, μιλώντας για το μεταναστευτικό, θεώρησε… έξυπνο να θέσει το ερώτημα «ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δε θα τη βουλιάξουμε;».

Επειδή ο Βορίδης είναι έξυπνος άνθρωπος, αμέσως κατάλαβε τι είπε και επιχείρησε να το μαζέψει, λέγοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να συζητάμε εάν θα βουλιάζουμε βάρκες. Αυτό που είπα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν μπορεί να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, γι’ αυτό έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβέρνησής μας».

Και σήμερα το πρωί, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, συνέχισε το… damage control, λέγοντας ότι όταν σκάφη έχουν ήδη βρεθεί σε διεθνή ύδατα προερχόμενα από τη Λιβύη, οι δυνατότητες αποτροπής είναι εξαιρετικά περιορισμένες. «Υπάρχει κανείς που να σηκώνει το χέρι και να λέει ότι θα πάμε να βουλιάξουμε τις βάρκες;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν υποστηρίζει μια τέτοια πρακτική και ότι ούτε η κυβέρνηση υιοθετεί μια τέτοια θέση.

Έτσι είναι, όταν πλειοδοτείς σε ακροδεξιά ρητορική, προσπαθώντας να «χαϊδέψεις» αυτιά μερίδας ψηφοφόρων, μετά αναγκάζεσαι να παίρνεις πίσω τα λόγια σου και να λες ότι… διαστρεβλώθηκαν τα λεγόμενά σου και ότι… δεν σε κατάλαβαν.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 10:41
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