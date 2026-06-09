Βουλή: «Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή όχι;» – Η ατάκα Βορίδη που προκάλεσε αντιδράσεις και τα στοιχεία Πλεύρη για τις μεταναστευτικές ροές

«Φωτιές» άναψε στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό, μια αναφορά Βορίδη, εν είδει ρητορικού ερωτήματος προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. «Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δε θα τη βουλιάξουμε;» ήταν η ατάκα που προκάλεσε έντονες ντιδράσεις από τα κόμματα και τους βουλευτές της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Υπερασπιζόμενος το νομοσχέδιο του Θάνου Πλεύρη από το βήμα της Ολομέλειας ο βουλευτής της ΝΔ απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, τόσο προς τα αριστερά όσο και προς τα δεξιά, έθεσε το ερώτημα «τι δε σας αρέσει» στο νομοσχέδιο.

Αφού αρχικώς απευθύνθηκε στα κόμματα της Αριστεράς, που εστίασαν σε ελλείμματα όπως η αλληλεγγύη και ο επιμερισμός της ευθύνης με τα ευρωπαϊκά κράτη, στη συνέχεια έθεσε ερωτήματα στις πτέρυγες στα δεξιά της ΝΔ, απαντώντας σε αιχμές περί απουσίας αποτροπής.

«Ακούω» είπε, από άλλες πτέρυγες πως «εδώ συζητάτε για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, δεν συζητάτε για την αποτροπή». «Θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε», είπε, «ένα περιοριστικό πλαίσιο είναι το μόνο που λειτουργεί αποτρεπτικά, άρα γιατί δε σας αρέσει»; Ακολούθως, εγκάλεσε τα κόμματα αυτά ότι έχουν τη «φαντασίωση» ότι «πατάς ένα κουμπί και εξαφανίζονται οι μεταναστευτικές ροές». Εξήγησε ότι έχουν γίνει συμφωνίες για τον περιορισμό των ροών, τόσο με την Τουρκία όσο και με την Λιβύη αλλά δεν μπορεί να περιοριστεί το σύνολο.

Ακολούθησε η επίμαχη αναφορά που προκάλεσε αντιδράσεις: «Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δε θα τη βουλιάξουμε;».

Απαντώντας στις έντονες αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους βουλευτές της Νέας Αριστεράς για την αναφορά αυτή σημείωσε πως «διακινούνται επικίνδυνες ιδέες και διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά, αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει. Αλλά επειδή ο τρόπος που τις αποκρούετε εσείς είναι ένας τρόπος που ενδυναμώνει αυτές τις ιδέες, αφήστε να τις αποκρούσουμε εμείς αποτελεσματικά».

Ρωτάω» συνέχισε, «η αποτροπή η οποία λέτε, αν έχω χερσαία σύνορα γίνεται με τον φράχτη – το κάναμε – αν έχω θαλάσσια σύνορα με εγγύτητα συνοριακή γίνεται με συνεννόηση των λιμενικών αρχών – το κάναμε. Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται άμα έχει 300χλμ θάλασσα; Άρα λοιπόν διαμορφώνουμε ένα αποτρεπτικό αποτελεσματικό πλαίσιο».

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος έκανε λόγο για «ακροδεξιές κορώνες». «Δεν μπορεί να ερωτάται η Βουλή αν πρέπει να βουλιάξει η βάρκα.Είναι απαράδεκτο το ερώτημα, προσβάλει το Κράτος Δικαίου» είπε. Σημείωσε δε πως η ΝΔ χρησιμοποιεί ένα «ακροδεξιό τείχος ρητορικής» για να κρύψει ότι η Ελλάδα τιμωρείται από τις άλλες χώρες της Ευρώπης για τις δευτερογενείς ροές.

Ο Μάκης Βορίδης, επανήλθε λίγο μετά παίρνοντας ξανά το λόγο, προκειμένου να διευκρινίσει τι είπε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι διαστρέβλωσε τα λεγόμενά του. «Αναφερόμενος σε συγκεκριμένες πτέρυγες θέλησα να εξηγήσω τι ακριβώς εφαρμόζουμε με τα μέτρα αποτροπής αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε εάν θα βουλιάζουμε βάρκες. Αυτό που είπα είναι ότι ακριβώς επειδή δεν μπορεί να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, γι’ αυτό έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβέρνησής μας».

Μείωση ροών, αύξηση επιστροφών – Επιμένει η πίεση στην Κρήτη

Το νομοσχέδιο Πλεύρη για το ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο ψηφίζεται απόψε, έχει άμεση εφαρμογή, από τις 12 Ιουνίου.

Στόχος του νέου Συμφώνου, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, η επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και η ενίσχυση των επιστροφών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Θάνος Πλεύρης στην έντονη πίεση που δέχεται η Κρήτη. Ειδικότερα, επικαλούμενος επίσημα στοιχεία ανέφερε πως η Κρήτη είναι η μόνη περιοχή της Ελλάδας που πιέζεται αυτή τη στιγμή, καθώς το πρώτο πεντάμηνο του ‘26 οι αφίξεις έφτασαν τις 5.500. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, στο σύνολο της χώρας οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες κατά 31% – η μείωση στο Αιγαίομάλιστα είναι της τάξης του 65%.

Παραπέμποντας στην κυβερνητική περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, ο Θ. Πλεύρης επισήμανε πως την περίοδο ‘15-’19 οι μετανάστες που αφίχθησαν ήταν συνολικώς 1.215.280, ενώ επί διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μέχρι στιγμής είναι 197.651.

Όσο για τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, ανέφερε ότι το 2019 είχαν φτάσει τις 140.000 και σήμερα είναι 28.000. «Προφανώς αυτή η διαφορά, με τους ίδιους πολέμους να μαίνονται και με περισσότερους ακόμα, δείχνει την πολιτική που ακολούθησε η ΝΔ διαχρονικά», όπως είπε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε πως το νούμερο ένα στοίχημα σήμερα είναι η αύξηση των επιστροφών, ενημερώνοντας πως από όταν ψηφίστηκε ο νόμος «φυλακή ή επιστροφή», όπως είπε χαρακτηριστικά, οι οικειοθελείς αποχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 25%, καθώς ήταν 850 μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος, το 2025 έκλεισε με 2.500 και το 2026 έχουμε ήδη 1.200 αιτήσεις για επιστροφές.

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