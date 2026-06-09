Η Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση σε αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη» 

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα πως θα διερευνήσει τις ελληνικές και κυπριακές καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τον Νίκο Δένδια.

Κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε για τις τουρκικές παρενοχλήσεις τις οποίες η Άγκυρα διαψεύδει, με την εκπρόσωπο Τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, να αναφέρει πως θα γίνουν διερευνητικές επαφές για το περιστατικό.

«Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο» είπε.

Διαβάστε επίσης

Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Το Ελλάδα 2.0 έγινε Ελλάδα… ξανά από την αρχή – Η κυβέρνηση αποδομεί το Ταμείο Ανάκαμψης»

Τσίπρας – Καρυστιανού: Πόσο κινδυνεύει ο ένας από τον άλλον και ποιος θα κυριαρχήσει στην αντισυστημική ψήφο

Μαρινάκης: Δεν είναι δεξιά στροφή οι αλλαγές στην κυβέρνηση