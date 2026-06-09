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09.06.2026 13:59

Η Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση σε αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη» 

09.06.2026 13:59
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via Wikipedia

Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα πως θα διερευνήσει τις ελληνικές και κυπριακές καταγγελίες για παρενοχλήσεις σε στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε τον Νίκο Δένδια.

Κατά την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε για τις τουρκικές παρενοχλήσεις τις οποίες η Άγκυρα διαψεύδει, με την εκπρόσωπο Τύπου της Κομισιόν, Ανίτα Χίπερ, να αναφέρει πως θα γίνουν διερευνητικές επαφές για το περιστατικό.

«Έχουμε δει τις αναφορές και φυσικά γνωρίζουμε το θέμα. Θα διερευνήσουμε ακριβώς τι συνέβη και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τους ομολόγους μας στην Κύπρο» είπε.

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ΤΡΙΤΗ 09.06.2026 15:48
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