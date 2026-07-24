Τα πηγαδάκια και τα παραλειπόμενα από τη δεξίωση στο Προεδρικό

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Πολιτικές συζητήσεις, στιγμές χαλάρωσης αλλά και ενδιαφέρουσες συναντήσεις σημειώθηκαν στη δεξίωση που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, στο Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Οι πολιτικοί αρχηγοί που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αποσύρθηκαν για περίπου 20 λεπτά στην αίθουσα του δεύτερου ορόφου του Προεδρικού, αντί για το «κιόσκι» στον κήπο, όπου συνήθως πραγματοποιείται η σχετική συζήτηση. Στο χώρο βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ συμμετείχε και ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολίασε πως η συγκεκριμένη σύνθεση των πολιτικών αρχηγών που έδωσαν το «παρών» του θύμισε τις πρώτες ημέρες της αντιπολίτευσης, καθώς είχαν προηγηθεί οι αρνήσεις των κ.κ. Κωνσταντοπούλου, Νατσιού και Δούρου να παραστούν.

Μετά τη συνάντηση, ο Κώστας Τασούλας είπε στους δημοσιογράφους: «Ωραία ήταν, κουβεντιάσαμε». Αναφερόμενος στις απουσίες, σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση: «Δεν απογοητεύτηκα με την κ. Δούρου, γιατί ήμουν απασχολημένος με τον καιρό. Το περίμενα ότι δεν θα έρθουν θα είχα εκπλαγεί αν έρχονταν. Είναι απόλυτο δικαίωμά τους να μην έρθουν. Έτσι το κρίνουν».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη συζήτηση τέθηκε και το θέμα του νέου Βρετανού πρωθυπουργού, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει εκφραστεί υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Για το ζήτημα των εκλογών, ο κ. Τασούλας είπε: «Ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο».

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, οι πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν ακόμη και για πιο προσωπικά θέματα, όπως οι συνήθειές τους γύρω από την άθληση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ανέφερε ότι περπατάει, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι έχει πλέον ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση που τον είχε ταλαιπωρήσει.

Οι συνομιλίες μεταξύ αρχηγών και τα σχόλια για τις εκλογές

Ο πρωθυπουργός έφτασε στο Προεδρικό Μέγαρο χωρίς τη σύζυγό του, Μαρέβα. Κατά την άφιξή του τον υποδέχθηκαν η διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων της Προεδρίας Ντενίζ Λιάπη, η γενική γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας Αλίκη Χατζή, και ο διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βασίλης Νταβώνης.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης κατευθύνθηκε στην αίθουσα δεξιώσεων, όπου χαιρέτησε τους προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, και τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη είχε μια σύντομη και μάλλον ψυχρή χειραψία, λίγη ώρα μετά την έντονη αντιπαράθεσή τους στη Βουλή.

Ωστόσο, αργότερα ο «πάγος» μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών φαίνεται πως έσπασε. Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχαν θερμή συνομιλία, με χαμόγελα, παρουσία των Νικήτα Κακλαμάνη, Δημήτρη Κουτσούμπα, Νίκης Κεραμέως, Λουκά Αποστολίδη και Γιάννη Στουρνάρα. «Έχετε γίνει ποιητικοί και οι δύο, Κυριάκο και Νίκο, στη Βουλή» ακούστηκε να λέει ο πρώην υπουργός και δικηγόρος Λουκάς Αποστολίδης προς τους κ.κ. Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε χαμογελαστός: «Μετά τη Βουλή είμαστε πάντα κεφάτοι».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επίσης συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, δίπλα στον οποίο καθόταν.

Οι εκλογές αποτέλεσαν ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στα πηγαδάκια μεταξύ υπουργών και βουλευτών από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Πολλοί αναφέρθηκαν στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη το πρωί στο Open, όπου επανέλαβε πως «δεν θα κάνω εκλογές το φθινόπωρο» και ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, όπως έχει δηλώσει επανειλημμένα.

Ανάμεσα στις συζητήσεις που συγκέντρωσαν την προσοχή στη μεγάλη αίθουσα του Προεδρικού ήταν και εκείνη του επιτρόπου Μεταφορών, Απόστολου Τζιτζικώστα, με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο. «Είμαι συνεπής στις θέσεις μου», ακούστηκε να λέει ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής.

Στην αίθουσα των διαπιστευτηρίων, αρκετοί πλησίασαν τον αντισμήναρχο Γιώργο Χατζόπουλο, ο οποίος είχε καταφέρει να προσγειώσει F-16 με μηχανική βλάβη στη Ζάκυνθο. Οι παρευρισκόμενοι εξήραν την πράξη του, καθώς ήταν ένας από τους τέσσερις τιμητικά προσκεκλημένους της δεξίωσης, επισημαίνοντάς του πως η ενέργειά του θα αποτελέσει σημαντικό παράδειγμα για τα νέα παιδιά.

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