Το νέο XPENG L03 θα έρθει στην Ελλάδα τον προσεχή Οκτώβριο (photos)

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Μετά την πρόσφατη επίσημη παρουσίασή του στο Μόναχο, το νέο XPENG L03, το πρώτο μοντέλο της εταιρείας που λανσάρεται ταυτόχρονα σε 65 αγορές, αναδεικνύει τη νέα στρατηγική της XPENG στην ηλεκτροκίνηση.

Σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας κοινά στοιχεία σχεδίασης, τεχνολογίας και οδηγικής εμπειρίας. Η έκδοση BEV απευθύνεται σε όσους επιλέγουν την κλασική ηλεκτρική μετακίνηση, ενώ η έκδοση REEV έρχεται να καλύψει τις ανάγκες οδηγών που αναζητούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρικής οδήγησης, σε συνδυασμό με μεγαλύτερη ευελιξία για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η νέα έκδοση Power X-REEV αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου XPENG L03, ενσωματώνοντας την κορυφαία τεχνολογία Kunpeng Range Extender Technology της XPENG. Προσφέροντας την εμπειρία ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος για τις καθημερινές μετακινήσεις σε συνδυασμό με την αυξημένη συνολική αυτονομία που του χαρίζει η τεχνολογία REEV, το L03 δίνει στους οδηγούς μεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία σε κάθε διαδρομή.

Χάρη στη φιλοσοφία REEV και την μεγάλη μπαταρία των 37,2 kWh, οι οδηγοί μπορούν να απολαμβάνουν την άμεση απόκριση, την ομαλή και αθόρυβη λειτουργία ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου για περισσότερα από 200 χλμ, ενώ παράλληλα αποκτούν μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση του οχήματος, ιδιαίτερα σε μακρινές διαδρομές, με την συνδυασμένη αυτονομία του αυτοκινήτου να ξεπερνά τα 1.000 χλμ συνολικά. Oι εκπομπές C02 της έκδοσης PowerX περιορίζονται σε μόλις 24γρ/χλμ.

Από την άλλη η αμιγώς ηλέκτρική έκδοση προσφέρει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι οδηγοί από ένα σύγχρονο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, ενεργειακή αποδοτικότητα και δυναμική οδηγική εμπειρία.

Με αυτονομία έως 520 χλμ και κατανάλωση ενέργειας από μόλις 15,3 kWh/100 χλμ, το νέο L03 BEV έχει σχεδιαστεί για αποδοτικές καθημερινές μετακινήσεις αλλά και άνετα ταξίδια μεγαλύτερων αποστάσεων. Παράλληλα, ο δυναμικός χαρακτήρας του ενισχύεται από την άμεση απόκριση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης, με επιτάχυνση 0-100χλμ από μόλις 4,5 δευτερόλεπτα στην AWD έκδοση. Τα πρώτα αυτοκίνητα αναμένονται στην χώρα μας τον προσεχή Οκτώβριο.

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