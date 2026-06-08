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08.06.2026 09:27

Τουρκικές παρενοχλήσεις: Ευρωπαϊκή διάσταση θα δώσει η Κύπρος στις προκλήσεις της Άγκυρας σε βάρος του Δένδια

08.06.2026 09:27
Nikos-Dendias

Ευρωπαϊκή διάσταση στις τουρκικές παρενοχλήσεις διά ασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, αναμένεται να δώσει η Κύπρος στο πλάισιο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Άμυνας) που πραγματοποιείται στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ, υπήρξαν παρεμβολές στην επικοινωνία του αεροσκάφους από τον λεγόμενο Πύργο Ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Παράλληλα, από την Τύμπου απογειώθηκαν δυο F-16, τα οποία έγιναν αντιληπτά και από τις ελεύθερες περιοχές. Τα δυο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη Ευρωπαίων υπουργών, που κατευθύνονταν στην Κύπρο.

Μάλιστα, τουρκική παρενόχληση δια ασυρμάτου σημειώθηκε και στα αεροσκάφη που μετέφεραν τους υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Παρόμοιες ενέργειες έγιναν από την κατοχική δύναμη και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο της Κύπρου, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι σήμερα ο Υπουργός Άμυνας θα θέσει το θέμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο της Ε.Ε. για τις Εξωτερικές Σχέσεις, Κάγια Κάλας. Το ζήτημα θα τεθεί και κατά τη διάρκεια της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν συμφωνία για τη ανάπτυξη δυνάμεων στο νησί, δηλαδή Status of Forces Agreement (SOFA), που «θα προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, αυστηρά για ανθρωπιστικούς σκοπούς», κατά τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί από την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, και τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα.

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