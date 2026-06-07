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07.06.2026 17:27

Δημοσκόπηση Marc: Μακριά η αυτοδυναμία για την ΝΔ, ένας στους 4 του ΠΑΣΟΚ βλέπει καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη

07.06.2026 17:27
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Πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν από την δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του Πρώτου Θέματος.

Η… πρόγευση της δημοσκόπησης είχε δοθεί το πρωί όπου έδινε στην εκτίμηση ψήφου οριακά πάνω από το 30% τη ΝΔ, με την ΕΛΑΣ του Αλ. Τσίπρα να ακολουθεί και την Ελπίδα της Μ. Καρυστιανού να είναι τρίτο κόμμα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ.

Στην πρόθεση τα πράγματα δεν αλλάζουν δραματικά. Η ΝΔ βγάζει ποσοστό 26,7%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί με 14%, την Ελπίδα με 9,5% και το ΠΑΣΟΚ με 9,1%. Ακολουθούν ΚΚΕ, Λύση και Πλεύση, ενώ οριακά μπαίνει στη Βουλή και η Φωνή Λογικής.

Σε μία ανάλυση εδρών πάνω στα ποσοστά της εκτίμησης ψήφου, αυτό που προκύπτει είναι Βουλή 8 κομμάτων και μια αυτοδυναμία που είναι… πολύ μακριά.

Η ΝΔ θα έχει 123 έδρες και η ΕΛΑΣ 47 και για να φτάσει τις 150 το κυβερνών κόμμα, θα χρειαζόταν συνεργασία είτε μόνο με το ΠΑΣΟΚ, είτε μόνο με την…. Καρυστιανού, με το δεύτερο σενάριο να μοιάζει επιστημονικής φαντασίας…

Σε κάθε άλλη περίπτωση, συνεργασία χωρίς το ΠΑΣΟΚ σημαίνει ότι χρειάζεται δύο κόμματα στο σενάριο της συγκεκριμένης δημοσκόπησης.

Ενα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που χτυπάει… καμπανάκια στο ΠΑΣΟΚ, είναι το ερώτημα καταλληλότητας για πρωθυπουργό. Όχι τόσο στο πρώτο σκέλος της ερώρησης όπου ο Ανδρουλάκης είναι τέταρτος πίσω από Μητσοτάκη, Τσίπρα και Καρυστιανού, όσο για το δεύτερο σκέλος.

Η Marc έσπασε τα ποσοστά με βάση την ψήφο που έριξαν οι ερωτώμενοι το 2023 και αυτό που προκύπτει είναι ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ μόλις 25,4%, δηλαδή ένας στους 4, θεωρεί καταλληλότερο τον Ανδρουλάκη. Αντίθετα, στο 17,6% και 17,5% έχουν Μητσοτάκη και Τσίπρα…

Τέλος, ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το ερώτημα του τι θα ψηφίσουν όσοι δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Εδώ πρώην είναι η Ελπίδα της Μ. Καρυστιανού σε ποσοστό 14,4%, ενώ ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 12,3% και μετά η ΝΔ με 10,9% και η Πλεύση με 10,5%.

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