Δημοσκόπηση Marc: Στο 30,8% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, πάνω από το ΠΑΣΟΚ η Καρυστιανού

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Μεγάλες ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, καταγράφει και η πρώτη μέτρηση της Marc, για λογαριασμό της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα».
Στην εκτίμηση ψήφου, η δημοσκόπηση δίνει 30,8% στο κυβερνών κόμμα, 15,7% στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και 10,9% στη Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού. Νέο σοκ για το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 10,3% και απώλεια 3,2 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας.
Σημαντικές απώλειες καταγράφονται και σε όλα τα «παλιά» κόμματα.
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