Σάκης Αρναούτογλου προς Κομισιόν: «Το Ελλάδα 2.0 έγινε Ελλάδα… ξανά από την αρχή – Η κυβέρνηση αποδομεί το Ταμείο Ανάκαμψης»

Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συνεχείς αναθεωρήσεις του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις επιπτώσεις στους αρχικούς στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο κ. Αρναούτογλου ζητά από την Κομισιόν να αποσαφηνίσει πόσες φορές έχει αναθεωρηθεί μέχρι σήμερα το «Ελλάδα 2.0», ποια είναι η πραγματική έκταση των αλλαγών σε σχέση με το αρχικό σχέδιο του 2021 και ποια έργα έχουν απενταχθεί, περιοριστεί ή μεταφερθεί σε άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Η παρέμβαση έρχεται μετά από στοιχεία που δείχνουν ότι σημαντικός αριθμός έργων και δράσεων του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς, έχει περιοριστεί ως προς το φυσικό ή οικονομικό αντικείμενό του ή έχει απενταχθεί πλήρως.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παρεμβάσεις κρίσιμες για την καθημερινότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όπως έργα ύδρευσης, πολιτικής προστασίας, σιδηροδρόμου, τηλεπικοινωνιακών υποδομών, δικτύων 5G, δομών παιδικής μέριμνας, έρευνας και καινοτομίας, αρδευτικών έργων, αποθήκευσης ενέργειας και περιοχών δίκαιης μετάβασης.

Σε δήλωσή του, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει:

«Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα. Μια ευκαιρία να αλλάξει η χώρα παραγωγικό μοντέλο, να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της, να προστατεύσει τις υποδομές της, να στηρίξει τις περιφέρειες, τους αγρότες, τις οικογένειες, τους νέους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αντί γι’ αυτό, βλέπουμε ένα σχέδιο που αλλάζει διαρκώς, με έργα που περιορίζονται, καθυστερούν ή εξαφανίζονται. Η κυβέρνηση πανηγύριζε για το “Ελλάδα 2.0”, αλλά σήμερα οφείλει να εξηγήσει τι απέγιναν οι αρχικές δεσμεύσεις της. Ποια έργα βγήκαν εκτός; Ποιοι πόροι χάθηκαν ή μεταφέρθηκαν; Ποιοι πολίτες, ποιες περιοχές και ποιοι παραγωγικοί κλάδοι έμειναν πίσω;»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς τεχνικό ή διαχειριστικό, αλλά βαθιά πολιτικό. Όπως σημειώνει, όταν απεντάσσονται ή μεταβάλλονται έργα που αφορούν την πολιτική προστασία, το νερό, τις μεταφορές, την ενέργεια, την καινοτομία και τις κοινωνικές υποδομές, τότε τίθεται ευθέως ζήτημα αξιοπιστίας, διαφάνειας και κυβερνητικής ικανότητας.

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίζει το Ταμείο Ανάκαμψης σαν λογιστικό φύλλο που διορθώνεται κάθε φορά που αποτυγχάνει ο σχεδιασμός της. Κάθε αναθεώρηση έχει συνέπειες. Κάθε απένταξη σημαίνει χαμένη ευκαιρία για μια τοπική κοινωνία, έναν κλάδο, μια υποδομή, μια γενιά. Και κάθε καθυστέρηση πληρώνεται τελικά από τους πολίτες», υπογραμμίζει.

Με την ερώτησή του προς την Επιτροπή, ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για:

την ακριβή αριθμητική και ποιοτική αποτύπωση των αναθεωρήσεων του ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης,

την αξιολόγηση της Κομισιόν για το αν οι αλλαγές επηρεάζουν την επίτευξη των αρχικών στρατηγικών στόχων,

και τον πλήρη αναλυτικό πίνακα των έργων που είχαν εγκριθεί αρχικά αλλά απεντάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν σε άλλες πηγές χρηματοδότησης, μαζί με το ύψος των πόρων που επηρεάζεται.

Ο κ. Αρναούτογλου καταλήγει:

«Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ζητά καθαρές απαντήσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν ανήκει στην Κυβέρνηση. Ανήκει στους πολίτες και στις επόμενες γενιές. Και γι’ αυτό η κυβέρνηση οφείλει να λογοδοτήσει για κάθε έργο που χάθηκε, για κάθε στόχο που εγκαταλείφθηκε και για κάθε ευκαιρία που υπονομεύθηκε».

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