Δημοσκόπηση Interview: Στο 31,2% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 16%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 14,7%

Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, την ΕΛΑΣ του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη και μια Βουλή με οχτώ κόμματα καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ συγκεντρώνει 31,2%, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%, το ΚΚΕ με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, οι Δημοκράτες με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, η Νίκη με 0,4%, η Νέα Αριστερά με 0,4% και άλλο 4%.

Στην ίδια δημοσκόπηση γίνεται και προβολή στον αριθμό των κομμάτων (8) και των εδρών που θα πάρουν στη Βουλή με βάση τα ποσοστά αυτά.

Στην ερώτηση «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;» τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: , η ΝΔ με 28,3%, η ΕΛΑΣ με 14,6%, το ΠΑΣΟΚ με 12,2%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3%, το ΚΚΕ με 4,1%, η Φωνή Λογικής με 3,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3%, το ΜέΡΑ25 με 2%, οι Δημοκράτες με 1,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 0,6%, η Νίκη με 0,4%, η Νέα Αριστερά με 0,4%, «άλλο» 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%.

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει, επίσης, τις απαντήσεις των πολιτών στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ξεκάθαρα πρώτος με υπερδιπλάσια διαφορά από τον επόμενο.

Συγκεκριμένα ο σημερινός πρωθυπουργός συγκεντρώνει ποσοστό 29,4% και ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,4%, ο Αλέξης Τσίπρας με 13,6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9,7%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 2,6%, ο Γιάνης Βαρουφάκης με 2,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 1,5%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 0,5%, ο Δημήτρης Νατσιός με 0,5%.

Παράλληλα το 43% απαντά ότι στις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων με ένα 39% να λέει ότι θα προσέλθει στην κάλπη «για να υπάρξει πολιτική αλλαγή» και το 15% να δηλώνει πως θα ψηφίσει «παραδοσιακά το κόμμα που ανήκω».

Όσον αφορά τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, το 75% για τον πρώτο και το 60% για την δεύτερη λένε ότι έχουν αρνητική ή μάλλον αρνητική εντύπωση για τα ονόματα που επελέγησαν ενώ σχεδόν 8 στους 10 απαντούν ότι θα ήταν απίθανο να ψηφίσουν ενδεχόμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά.

Διαβάστε επίσης

«Στο στόχαστρο» της κυβέρνησης ο Σαμαράς: Οι αιχμές για την «ψυχή» της ΝΔ και η διαφοροποίηση από Καραμανλή

Ανασχηματισμός χωρίς ρίσκο ενόψει εκλογών – Πώς επιλέχθησαν πρόσωπα και… καραμπόλες

Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο Παλαιστίνιο: Παραδέχθηκε ότι ετοίμαζε επίθεση με εκρηκτικά – Αν η Χαμάς αλλάζει στρατηγική είναι μεγάλη απειλή