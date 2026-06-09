«Στο στόχαστρο» της κυβέρνησης ο Σαμαράς: Οι αιχμές για την «ψυχή» της ΝΔ και η διαφοροποίηση από Καραμανλή

Μια… πρόγευση για τη στρατηγική της κυβέρνησης έναντι του νέου κόμματος που αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στο επόμενο διάστημα ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, έδωσε χθες στη διάρκεια του briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αφού ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι εκλογικός στόχος της ΝΔ ήταν και παραμένει η αυτοδυναμία, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός έναντι του Α. Σαμαρά, λέγοντας ότι «η κοινωνία ενδιαφέρεται για λύσεις, μετρήσιμα αποτελέσματα, απαντήσεις στα αιτήματα που καθημερινά προβάλουν οι πολίτες σε σχέση με τη ζωή τους και δεν νομίζω ότι η συζήτηση περί ενδεχόμενης μετατροπής μιας προσωπικής ατζέντας, πικρίας, παραπόνων, ο καθένας όπως θέλει να το ορίσει, να το αποτυπώσει, ενδιαφέρει τον κόσμο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε στον πρώην πρωθυπουργό «μηδενιστική ρητορική, ειδικά για ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής», προσθέτοντας, ταυτόχρονα, ότι «δεν θέλουμε να μπούμε σε μία άνευ ουσίας κόντρα με οποιονδήποτε, ούτε θέλουμε να ετεροπροσδιορίσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα με κόμματα, μονοπρόσωπα που έχουν προσωπική ατζέντα, δεν αναφέρομαι απαραιτήτως στον κ. Σαμαρά, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση στο πρόγραμμα αυτό».

Μάλιστα, ο Π. Μαρινάκης απάντησε και… ιδεολογικά στον Α. Σαμαρά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι έχει πάθει και αυτή η δόλια η “ψυχή της Νέας Δημοκρατίας”, την μελετάνε, ας την αφήσουμε στην ησυχία της και ας αξιολογήσουν σε τι συνίσταται οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έλειψαν ούτε μία μέρα από τη Νέα Δημοκρατία και ανιδιοτελώς αγωνίζονταν και αγωνίζονται χωρίς να περιμένουν τίποτα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ανήκει κανείς εξ ημών σε εκείνους που μπορούν να διεκδικούν μονοπωλιακά να την εκφράζουν».

Εντύπωση, δε, έκανε η έντονη διαφοροποίηση της στάσης του έναντι του Κώστα Καραμανλή (ο Α. Σαμαράς, υπενθυμίζεται, τον ενέταξε στους «διαγραμμένους» από τη ΝΔ), τονίζοντας ότι «ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι δύο πολιτικοί με την πορεία τους και τη διαδρομή τους, που ένα από τα κοινά τους στοιχεία είναι ότι είναι βαθύτατα παραταξιακοί και βάζουν, πριν και πάνω απ’ όλα, τη χώρα αλλά σέβονται και αγαπούν την παράταξη και τους ανθρώπους της».

Τι λένε όλα αυτά; Πρώτον και βασικότερο, ότι η κυβέρνηση πλέον θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι ο Α. Σαμαράς θα ιδρύσει νέο κόμμα (οι πληροφορίες λένε ότι θα ανακοινωθεί μέσα στο καλοκαίρι και ότι θα είναι έτοιμο για πιθανές εκλογές ακόμα και το φθινόπωρο) και ότι – δεδομένης της ρευστότητας που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό – ήδη επιχειρεί να οργανώσει στρατηγική φθοράς του νέου σχήματος, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός θεωρείται βέβαιο ότι θα απευθυνθεί σε απογοητευμένους δεξιούς, οι οποίο έχουν απομακρυνθεί από τη ΝΔ.

Σε δεύτερο επίπεδο, αναγνωρίζεται ότι οι αποστάσεις που έχει πάρει ο Κ. Καραμανλής από τη ΝΔ, αν δεν τον φέρνουν πιο κοντά στο Α. Σαμαρά, σίγουρα βλάπτουν τη «γαλάζια» παράταξη, η οποία βλέπει δύο κορυφαία στελέχη της να βρίσκονται απέναντι. Έτσι, σε στρατηγικό επίπεδο, η κυβέρνηση αναμένεται να επιχειρήσει να περάσει το μήνυμα ότι «άλλο Σαμαράς, άλλο Καραμανλής» και ότι με τον δεύτερο είναι περισσότερα αυτά που την ενώνουν παρά αυτά που τη χωρίζουν. Βέβαια, η κριτική του πρώην πρωθυπουργού, ειδικά σε τομείς της εξωτερικής πολιτικής, είναι σχεδόν ταυτόσημη με αυτή του Α. Σαμαρά, γεγονός που επιτείνει την αίσθηση ότι οι δύο «πρώην» βρίσκονται πολύ κοντά.

Τρίτον, ένα αφήγημα που η κυβέρνηση μοιάζει να υιοθετεί είναι το… γινάτι του Α. Σαμαρά, ότι, δηλαδή, όλες οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού καθορίζονται από προσωπικές πικρίες και όχι από πολιτικές διαφορές. Ωστόσο, η «γαλάζια» παράταξη δυσκολεύεται να απαντήσει στο… τσάλεντζ Σαμαρά για τους «χαμένους» ψηφοφόρους της που φθάνουν τα 1,2 εκατομμύρια, με τον πρώην πρωθυπουργό να αποδίδει την απώλεια αυτή στη… χαμένη ψυχή της παράταξης και την κυβέρνηση να απαντά αμήχανα ότι τα… παραδοτέα της στο τέλος της θητείας της θα τους φέρουν πίσω.

Από εκεί και πέρα, πάντως, κομματικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το topontiki.gr, δεν έκρυβαν τον προβληματισμό τους, τόσο για την – κατά τα φαινόμενα – «κλειδωμένη» απόφαση Σαμαρά για νέο κόμμα, όσο και για τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει στη ΝΔ, σε μια φάση που, όπως είπαν οι πηγές αυτές, η κάθε ψήφος μετράει. Παράλληλα, ωστόσο, επισημαίνουν ότι ο Α. Σαμαράς έχει «γκελ» και σε ευρύτερο συντηρητικό κοινό, το οποίο θα μπορούσε να συσπειρωθεί γύρω από το κόμμα του.

Το βέβαιο είναι, λένε αυτές οι πηγές, ότι η διαχείριση Σαμαρά θα πρέπει να είναι λεπτή, καθώς ο κίνδυνος περαιτέρω αποξένωσης δυνητικών ψηφοφόρων της ΝΔ είναι υπαρκτός και εξαιρετικά προβληματικός.

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