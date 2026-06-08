Η λογική πίσω από την επίσπευση του ανασχηματισμού: Ποιοι έφυγαν, ποιοι παρέμειναν και γιατί – Όλο το παρασκήνιο

Τελικά ο ανασχηματισμός ανακοινώθηκε αρκετά νωρίτερα από όσο προδιέγραφε η φημολογία των τελευταίων ημερών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να αποφάσισε να επισπεύσει την κίνηση όχι από αιφνιδιαστική διάθεση αλλά από συγκεκριμένο πολιτικό υπολογισμό. Όσο τα σενάρια για πρόσωπα και χαρτοφυλάκια κυκλοφορούσαν ανεξέλεγκτα σε διαδρόμους υπουργείων και τηλεοπτικά πάνελ, τόσο μεγάλωνε ο κίνδυνος να παραλύσει η κυβερνητική μηχανή περιμένοντας τα νέα πρόσωπα. Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού περιγράφουν πως η απόφαση πάρθηκε για να κλείσει επιτέλους ένα κεφάλαιο που άρχισε να ταλαιπωρεί την κυβέρνηση από την προηγούμενη Παρασκευή.

Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να κρατήσει κανείς είναι η ίδια η φύση της κίνησης. Δεν επρόκειτο για δομικό ανασχηματισμό, αλλά για σημειακό και διορθωτικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εξηγήσει επανειλημμένα στο στενό του περιβάλλον γιατί δεν πιστεύει στις μεγάλες ανατροπές. Ένας νέος υπουργός χρειάζεται μήνες, αν όχι περισσότερο, για να εξοικειωθεί με ένα σύνθετο χαρτοφυλάκιο. Σε μια φάση όπου η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί σοβαρά μέτωπα και ταυτόχρονα να ξανακερδίσει κομμάτια του εκλογικού της σώματος, η συνέχεια θεωρείται πιο πολύτιμη από την εντύπωση μιας θεαματικής αλλαγής σκηνικού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εμμονή πολλών παρατηρητών με ένα όνομα. Παρά την έντονη φημολογία ότι θα μετακινούνταν, ο Παύλος Μαρινάκης παρέμεινε στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στο Μέγαρο Μαξίμου η εξήγηση δίνεται με όρους αμιγώς πολιτικούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν ένα προσωπικό στοίχημα του πρωθυπουργού και κρίθηκε ότι το κέρδισε στο 100% κατά τη διάρκεια της θητείας του. Έχει εδραιωθεί απέναντι στους πολιτικούς συντάκτες, διαχειρίζεται την καθημερινή ροή της ενημέρωσης χωρίς τριβές και έχει χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης. Σε μια συγκυρία όπου το σενάριο των πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο παραμένει ανοιχτό, ο πρωθυπουργός θεώρησε αδιανόητο να πειράξει μια συνταγή που λειτουργεί.

Παράλληλα, η παραμονή του Παύλου Μαρινάκη συνδέεται με ένα ευρύτερο σχέδιο επικοινωνιακής ανασύνταξης. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, που την Τετάρτη αναλαμβάνει και επισήμως γραμματέας του κόμματος, σχηματίζουν αυτό που στην Πειραιώς περιγράφεται ως ένα ισχυρό δεξιό δίδυμο. Ο στόχος είναι σαφής. Να απευθυνθούν με άνεση στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αλλά και σε εκείνους που στις ευρωεκλογές αρνήθηκαν να σηκωθούν από τον καναπέ τους, εκφράζοντας διαφωνία με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Η μάχη αυτή θεωρείται κρίσιμη απέναντι σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τη δυσαρέσκεια του συντηρητικού ακροατηρίου.

Στις επιλογές προσώπων ξεχωρίζουν δύο τοποθετήσεις με συμβολικό βάρος. Η ένταξη του Τάσου Χατζηβασιλείου στην κυβερνητική ομάδα διαβάζεται ως επιβράβευση. Πέρασε δύσκολους μήνες με την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κατέληξε στην αρχειοθέτηση της δικογραφίας που τον αφορούσε. Ο πρωθυπουργός θέλησε να στείλει μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, πως δεν εγκαταλείπει στελέχη που υπέστησαν πολιτικό κόστος και τελικά δικαιώθηκαν. Δεύτερον, πως η ομάδα του στηρίζεται στους ανθρώπους που πορεύονται μαζί του από καιρό και έχουν αποδείξει τις αντοχές τους σε δύσκολες συγκυρίες.

Η αναβάθμιση του Γιώργου Κότσιρα κινείται σε αντίστοιχη γραμμή. Στα υπουργεία από τα οποία έχει περάσει ως υφυπουργός άφησε καλές εντυπώσεις και αποτύπωμα έργου. Στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού περιγράφουν πως τα σχόλια γύρω από την απόδοσή του ήταν πάντοτε θετικά, στοιχείο που ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να αξιολόγησε ιδιαίτερα. Η προαγωγή του θεωρείται μια ξεκάθαρη ένδειξη εμπιστοσύνης και ταυτόχρονα προσφέρει στον πρωθυπουργό ένα στέλεχος που μπορεί να σηκώσει βάρος σε νευραλγική θέση.

Στην ίδια λογική κινείται και η υπουργοποίηση του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Ο νέος υφυπουργός οικονομικών θα εκλαϊκεύει στη Βουλή και στα μέσα ενημέρωσης την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ενώ θα είναι από τους ανθρώπους που μαζί με τους παραγωγικούς φορείς θα εισηγηθούν μέτρα για το καλάθι της ΔΕΘ τον επόμενο Σεπτέμβριο

Το συνολικό αποτύπωμα αυτού του ανασχηματισμού είναι λοιπόν αρκετά διαφορετικό από όσα προμήνυε ο θόρυβος των τελευταίων ημερών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε ταχύτητα, στόχευση και αξιοποίηση δοκιμασμένων στελεχών. Στην Πειραιώς θεωρούν ότι έτσι κερδίζει χρόνο και πολιτικό οξυγόνο για τους κρίσιμους μήνες που έρχονται. Αν τελικά οδηγηθούμε σε πρόωρες κάλπες, ο σχεδιασμός μοιάζει να είναι ήδη στραμμένος στη μάχη που θα κριθεί στους πιο πιστούς ψηφοφόρους της παράταξης. Όσοι περίμεναν θεαματικές ανατροπές χρειάζεται να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι ο πρωθυπουργός προτιμά τη μέθοδο του χειρουργικού νυστεριού από τον μπαλτά.

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