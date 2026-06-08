Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Στην Κύπρο η 3η Διεθνής Διάσκεψη ΙΝΑΤ – Ο Πικετί ανάμεσα στους ομιλητές

Στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί η 3η Διεθνής Διάσκεψη του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα (ΙΝΑΤ), μετά τη διεξαγωγή δύο επιτυχημένων διασκέψεων το 2024 και το 2025 στην Αθήνα. Η Γ’ Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝΑΤ θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου στη Λευκωσία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών «Προμηθέας».

Η 3η Διεθνής Διάσκεψη θα έχει τίτλο «Διάσκεψη για την Ειρήνη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη σε μία εποχή πολλαπλών κρίσεων» και μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν σημαντικά ονόματα, ο καθηγητής Οικονομικών Thomas Piketty, η πρώην πρόεδρος της Βουλής και πρώην υπουργός Άμυνας της Χιλής, Maya Allende, ο γερουσιαστής και πρώην πρόεδρος του Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Αιγύπτου και πρώην ΥΠΕΞ, Sameh Shoukry, ο αντιπρόεδρος του Centre for International Relations, Matt Duss, η πρόεδρος του CTP, Sila Usar Incirli, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος και ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακης κοινότητας στη Λευκωσία, Mehmet Harmanci. Η διάσκεψη θα κλείσει με τις παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου και του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Η διεθνής διάσκεψη του ΙΝΑΤ έχει καθιερωθεί ως μια σπάνια ευκαιρία αλληλεπίδρασης προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο: Από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή μέχρι τη Βραζιλία και από την Κίνα και την Κούβα μέχρι τις ΗΠΑ. Παράλληλα, αποτελεί και μια συνάντηση του ευρύτερου φάσματος των προοδευτικών δυνάμεων από την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία μέχρι την λατινοαμερικανική αριστερά και από τα προοδευτικά και φιλειρηνικά κινήματα της Μέσης Ανατολής, μέχρι τους δημοκράτες σοσιαλιστές των ΗΠΑ.

Η φετινή επιλογή να γίνει η διάσκεψη στη Λευκωσία, έχει και έναν ακόμη συμβολισμό. Σε μια εποχή πολλαπλών εντάσεων και τριγμών, όπου μόλις λίγους μήνες απειλήθηκε η ασφάλεια της Κύπρου, ενός κράτους – μέλους της ΕΕ, το ΙΝΑΤ και ο Προμηθέας καταδεικνύουν την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, φέρνοντας στο τραπέζι του διαλόγου εκπροσώπους των δύο κοινοτήτων, Τουρκοκύπριων και Ελληνοκυπρίων.

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