H απόφαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Στεκόμαστε δίπλα στην ΕΛΑΣ, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βάσει της οποίας το κόμμα «στηρίζει» την ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.

«Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και συνεχίζει:

«‘Εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε σε μία ευρεία, συμπεριληπτική σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, με διεύρυνση σε όλο τον δημοκρατικό χώρο, γιατί σήμερα αμφισβητούνται και θίγονται βασικές δημοκρατικές αρχές. Αλλά και γιατί η ενωτική έκφραση των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων και πολιτών είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη».

Ολόκληρη η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η υφήλιος σε κρίσιμο σταυροδρόμι – Προτεραιότητα το φιλειρηνικό κίνημα

Ο κόσμος βρίσκεται σήμερα σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο και επικίνδυνο σταυροδρόμι. Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, η διεθνής κοινότητα βιώνει μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, αποσταθεροποίησης και πολλαπλών κινδύνων. Οι αρχές της διεθνούς συνεργασίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου υποχωρούν μπροστά στη λογική των όπλων, των μονομερών ενεργειών και της επιβολής του δικαίου του ισχυρού.

Η πολιτική Τραμπ και του συνεταίρου του Νετανιάχου επαναφέρει τη στρατιωτική ισχύ ως βασικό εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, υπονομεύοντας τον ρόλο του ΟΗΕ και των διεθνών θεσμών. Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συνιστά ευθεία παραβίαση των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των βασικών αρχών της διεθνούς έννομης τάξης. Οι αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, στις οποίες η ΕΕ είναι τραγικά απούσα, έχουν οδηγήσει σε μια εύθραυστη εκεχειρία.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σαφής: οι διεθνείς διαφορές δεν λύνονται με βομβαρδισμούς, στρατιωτικές επεμβάσεις και πολιτικές αλλαγής καθεστώτων. Η Ελλάδα δεν οφείλει απλά να παραμείνει εκτός των πολεμικών σχεδιασμών αλλά οφείλει να πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας. Καμία ελληνική συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, καμία εμπλοκή των αμερικανικών βάσεων στη χώρα μας σε πολεμικές ενέργειες.

Την ίδια στιγμή, η τραγωδία στη Γάζα συνεχίζεται μπροστά στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. Χιλιάδες άμαχοι πληρώνουν το τίμημα μιας πολιτικής που παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η κυβέρνηση του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου συνεχίζει τη γενοκτονία, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, επεκτείνει τους παράνομους εποικισμούς, επιτίθεται σε γειτονικά κράτη, οργανώνει αποστολές πειρατείας σε διεθνή ύδατα απέναντι σε αποστολές αλληλεγγύης, προσβάλλοντας τη διεθνή νομιμότητα και κάθε έννοια ανθρωπισμού, και αγνοεί επιδεικτικά τις αποφάσεις της διεθνούς κοινότητας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται αλληλέγγυος στον Παλαιστινιακό λαό και ζητά την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, σύμφωνα με το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής του 2015.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει την ένοχη σιωπή και λειτουργεί ως πρόθυμος σύμμαχος των Τραμπ και Νετανιάχου. Αρνείται ακόμη και να στηρίξει την αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα που διαπράττονται στη Γάζα. Αναδεικνύεται καθημερινά το έλλειμμα μίας πραγματικά πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής.

Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά κατώτερη των περιστάσεων. Αντί να πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης και αποκλιμάκωσης και να προωθεί την ευρωπαϊκή ενοποίηση και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, παρακολουθεί τις εξελίξεις αμήχανη και σύρεται πίσω από τις επιλογές των ΗΠΑ. Εξαίρεση αποτελεί η στάση της κυβέρνησης Σάντσεθ στην Ισπανία, η οποία αποδεικνύει ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος: ο δρόμος της ειρήνης, της δημοκρατίας και της διεθνούς νομιμότητας.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στις πρόσφατες εκλογές της Κύπρου, τόσο σε ποσοστά όσο και σε ψήφους, αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τις προοδευτικές δυνάμεις. Η ισχυρή παρουσία της Αριστεράς είναι απαραίτητη απέναντι στην άνοδο της ακροδεξιάς, του εθνικισμού και του αυταρχισμού που απειλούν τη δημοκρατία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει στην επικοινωνιακή εικόνα των «ήρεμων νερών», χωρίς να αντιμετωπίζει τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Οι πρόσφατες κινήσεις της ‘Αγκυρας για τη θεσμοθέτηση, μέσω νομοθετικής πρωτοβουλίας, του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιβεβαιώνουν ότι οι αναθεωρητικές επιδιώξεις της Τουρκίας όχι μόνο δεν έχουν εγκαταλειφθεί, αλλά αποκτούν πιο συστηματικά χαρακτηριστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει τον διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές, καθώς και την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε μια εξωτερική πολιτική που θα υπηρετεί την ειρήνη, τη διεθνή νομιμότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια πολιτική που θα ενώνει τους λαούς απέναντι στον πόλεμο, τον μιλιταρισμό, τον εθνικισμό και τον αυταρχισμό. Στην κατεύθυνση αυτή καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ και αποτελεί πολιτική προτεραιότητα η συγκρότηση ενός ισχυρού, μαζικού φιλειρηνικού και αντιπολεμικού κινήματος στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, διεθνώς. Αυτή είναι η προοδευτική απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας.

Η ακροδεξιά στροφή της Ευρώπης και της Κυβέρνησης αποτυπώνεται και στη μεταναστευτική πολιτική. Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο, που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, μεταφέρουν δυσανάλογα βάρη στις χώρες πρώτης υποδοχής, χωρίς να διασφαλίζουν πραγματική και υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών. Ως αποτέλεσμα, χώρες όπως η Ελλάδα πρόκειται να μετατραπούν σε φυλακές ψυχών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Ευρωομάδα της Αριστεράς καταψήφισαν το Σύμφωνο, διεκδικώντας τήρηση των διεθνών συμφωνιών για τα δικαιώματα ασύλου, δίκαιη κατανομή ευθυνών, ενίσχυση της ένταξης και ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτιών που προκαλούν προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση περιορίζεται σε αντιμεταναστευτικές κορώνες και στην καλλιέργεια αντιπροσφυγικού κλίματος. Δεν θα ανεχτούμε άλλες τραγωδίες στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ύδατα. Δεν θα ανεχθούμε να γίνει η χώρα μας αποθήκη ψυχών. Δεν θα ανεχθούμε τη μεταφορά στην Ευρώπη και την Ελλάδα των πρακτικών της ICE του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ελληνική κοινωνία σε κρίση

Στο εσωτερικό της πατρίδας μας κορυφώνεται η πολιτική και κυβερνητική κρίση και γίνεται αντιληπτή από όλη την κοινωνία, όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να την κουκουλώσει.

Από τη μία η κοινωνική αδικία των πολύ χαμηλών εισοδημάτων, της χαμηλής αγοραστικής δύναμης (το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης στην Ε.Ε.), της ακραίας ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού, που στερούν την ελπίδα και την προοπτική για τους νέους, και από την άλλη τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, η ασυδοσία των «γαλάζιων ακρίδων», η διαφθορά και η διαπλοκή. Κάθε μέρα αποκαλύπτεται και ένα σκάνδαλο.

Οι υποκλοπές, το έγκλημα στα Τέμπη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, η κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων -όπως συνέβη στα περίφημα σπιτάκια ανακύκλωσης- είναι μόνο λίγα από τα πάμπολλα παραδείγματα διαφθοράς, στην αποκάλυψη και ανάδειξη των οποίων έχει πρωτοστατήσει το κόμμα μας.

Την ώρα που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ δηλώνει χωρίς αιδώ πως θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη μισού δισ. ευρώ από τα δανεικά και αγύριστα του κόμματός του, η κυβέρνηση αφήνει τους servicers χωρίς έλεγχο και με τις ευλογίες της 3ης θητείας Στουρνάρα, επιτρέπει στα funds να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ακόμα και τις πρώτες κατοικίες, για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ.

Αυτή είναι η «δημοσιονομική σοβαρότητα» των αρίστων που επιλέγουν την υπερφορολόγηση των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δισεκατομμύρια πλεόνασμα στα φορολογικά έσοδα, εκτός προϋπολογισμού.

Αυτή είναι η ακροδεξιά, διεφθαρμένη και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυταρχισμός, ασφυκτικοί περιορισμοί, φόροι και ακρίβεια για τους πολλούς και προνόμια για τους λίγους.

Την ίδια στιγμή η κοινωνία ασφυκτιά. Με νέο ρεκόρ πληθωρισμού, ανεξέλεγκτη αισχροκέρδεια, το κόστος στέγασης δυσβάσταχτο για χιλιάδες νοικοκυριά και οι εργαζόμενοι φτωχοί αυξάνονται. Ακόμη και η ανεργία, παρά την κυβερνητική προπαγάνδα καταγράφει νέα άνοδο, την τρίτη κατά σειρά το 2026 και μάλιστα, τον μήνα που ξεκινούν οι προσλήψεις για την τουριστική περίοδο. Η επισφάλεια στην εργασία συνεχώς διευρύνεται, η δημόσια Υγεία και η Παιδεία βρίσκονται στην εντατική και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιέζονται από ένα νέο κύμα λουκέτων.

Αυτό είναι το αποτύπωμα μιας κυβέρνησης, που με τις επιλογές της έχει καταστήσει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, μια κυβέρνηση των καρτέλ, της ευημερίας των λίγων σε βάρος των πολλών, της αδικίας και της ατιμωρησίας.

Και όλη αυτή η κλοπή εις βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων, έχει στηθεί με παράλληλη παραβίαση βασικών συνταγματικών και δημοκρατικών κανόνων, από ένα πραγματικό καθεστώς που λειτουργεί με όρους Μαφίας και παρακρατικούς μηχανισμούς προπαγάνδας.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών, που η κυβέρνηση επιχείρησε με κάθε τρόπο να συγκαλύψει, παραμένει ανοιχτό. Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο καταδικασμένος Ισραηλινός αξιωματούχος Ταλ Ντίλιαν δήλωσε ξεκάθαρα, ότι παρέχει τις υπηρεσίες του σε κρατικές υπηρεσίες και δείχνει για ακόμη μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ. Και στην περίπτωση των υποκλοπών η ηγεσία της δικαιοσύνης φέρει και αυτή κραυγαλέες ευθύνες για τη συγκάλυψη, όπως και η κυβέρνηση.

Η Δημοκρατία απαιτεί απαντήσεις, οι πολίτες ζητούν λογοδοσία και αλήθεια. Με αυτή την κυβέρνηση τίποτα από τα δύο δεν μπορεί να επιτευχθεί, το είδαμε και με το επαναλαμβανόμενο κουκούλωμα των υπουργικών ευθυνών στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το είδαμε πολλές φορές και στο έγκλημα των Τεμπών και στο έγκλημα του μπαζώματος μετά το δυστύχημα.

Το βλέπουμε κατ’ επανάληψη και στις αποφάσεις του ΕΚ, οι οποίες αναδεικνύουν τα σοβαρά ελλείμματα του κράτους δικαίου στη χώρας μας.

Η δράση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Το κόμμα μας, τιμώντας τη λαϊκή εντολή, που το ανέδειξε αξιωματική αντιπολίτευση, συνεχίζει, παρά τη μείωση της κοινοβουλευτικής του δύναμης, να ασκεί με συνέπεια τον θεσμικό του ρόλο τόσο στη Βουλή όσο και στην Ευρωβουλή, προς όφελος πάντοτε των πολλών και όχι των λίγων και ισχυρών, που υπερασπίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Και είναι πολλά τα πρόσφατα παραδείγματα επιτυχούς εκπροσώπησης των συμφερόντων των πολιτών είτε στο ΕΚ με τις πρωτοβουλίες μας για την παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και με την έκθεση για το κράτος δικαίου είτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τις πρωτοβουλίες μας για τα σκάνδαλα, το κράτος δικαίου, την ακρίβεια, τον πρωτογενή τομέα, τους νοσηλευτές, κλπ.

Η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και εκθέτει τον κ. Μητσοτάκη, όπως αποδείχτηκε με την δημοσιοποίηση των υπερκερδών και της αισχροκέρδειας των διυλιστηρίων και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης να τιθασεύσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων, που αποκαλύπτει και η επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Πρωθυπουργό.

Για τον κ. Μητσοτάκη η λέξη «διυλιστήρια» είναι απαγορευμένη, παρότι το πρώτο τρίμηνο τα δύο διυλιστήρια κατέγραψαν συνολικά κέρδη, προ φόρων και αποσβέσεων, πάνω από 1 δισ. ευρώ, εκμεταλλευόμενα την κρίση, αλλά και την άρνηση της κυβέρνησης να ελέγξει και να ρυθμίσει την αγορά της διύλισης.

Με συνέπεια και τεκμηριωμένες προτάσεις έχουμε παρέμβει -και πρόσφατα- σε πληθώρα θεμάτων:

Για τη θέσπιση ορίου κέρδους στη διύλιση, τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο όριο της ΕΕ και την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών της διύλισης με επιστροφή τους στους καταναλωτές,

Για τα μέτρα για την προστασία των κτηνοτρόφων και των προϊόντων αλλά και του περιβάλλοντος της Λέσβου, για την Στρατηγική ευρύτερα του πρωτογενούς τομέα και την αντιμετώπιση των ζωονόσων.

Για τη δημόσια υγεία και την στήριξη των νοσηλευτών που εισπράττουν κοροϊδία και απαξίωση από τους Μητσοτάκη-Γεωργιάδη.

Και έχουμε επίσης κατοχυρώσει με συνέπεια και επεξεργασμένες προτάσεις στη δημόσια συζήτηση λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας.

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, όπως η μείωση των έμμεσων φόρων, η επαναφορά της 13ης σύνταξης, των δώρων στο Δημόσιο, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κ.ά.

Για τη στεγαστική κρίση, με δημόσια πολιτική στέγης, προσφορά κοινωνικής κατοικίας, με πρόγραμμα φοιτητικής κατοικίας, ρύθμιση και έλεγχος της βραχυχρόνιας μίσθωσης και δωρεάν διαμονή εκπαιδευτικών, υγειονομικών, κλπ στην περιφέρεια για τρία χρόνια.

Για τον πρωτογενή τομέα, στο πλευρό των παραγωγών από την πρώτη ημέρα στα μπλόκα, δίπλα στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό, καταθέτοντας και ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και λύσεις για τις ζωονόσους.

Για το τραπεζικό καρτέλ, και τα υπερκέρδη που στηρίχτηκαν ακόμα μία φορά στις χαριστικές και υπέρογκες προμήθειες, προτείνοντας ενίσχυση του ποσοστού του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα προς όφελος των καταναλωτών, αύξηση της φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών και των μερισμάτων και την άρση του αποκλεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό.

Για την ενέργεια με την πάγια θέση μας για Δημόσια ΔΕΗ, με ρύθμιση και δημόσιο έλεγχο της ενεργειακής αγοράς, για τη δίκαιη και ομαλή απολιγνιτοποίηση, για την προώθηση ενεργειακών κοινοτήτων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την ώρα που η κυβέρνηση πετά στα σκουπίδια 3,5 τεραβάτ πράσινης ενέργειας και επιδιώκει το ξεπούλημα της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ.

Η κυβέρνηση με περισσή υποκρισία μιλάει τώρα για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Μία κυβέρνηση που καταπατά συνεχώς το Σύνταγμα και που παραβιάζει την ανεξαρτησία των θεσμών και τα δικαιώματα των πολιτών. Που έχει επιλέξει την αποδυνάμωση του κράτους δικαίου και την υποβάθμιση και εξάρτηση της δικαιοσύνης. Και τολμά να μιλά για αναθεώρηση του άρθρου 86 το οποίο έχει πολλαπλώς χρησιμοποιήσει για να απαγορεύσει έρευνα για τις ευθύνες υπουργών της.

Η κυβερνητική πρόταση αναθεώρησης έχει και μία άλλη επικίνδυνη διάσταση: βάζει στόχο την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών, την άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, τον περιορισμό δικαιωμάτων των πολιτών, την παράταση της ατιμωρησίας και της διαφθοράς των γαλάζιων στελεχών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άνοιξε εδώ και καιρό το διάλογο για την Συνταγματική Αναθεώρηση ως μια πρώτης τάξης ευκαιρία για προοδευτικό δημοκρατικό διάλογο, συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και συσπείρωση απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη.

Θέτουμε ως προτεραιότητες την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την ακύρωση της κυβερνητικής αυθαιρεσίας στην επιλογή της ηγεσίας της και του εκδημοκρατισμού της λειτουργίας της, την απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία, την αλλαγή του πλαισίου των εξεταστικών επιτροπών, την θωράκιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών.

Ένα προοδευτικό Σύνταγμα πρέπει να έχει κοινωνικές προτεραιότητες, όπως το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της ασφάλειας στην εργασία, την προστασία της δημόσιας περιουσίας, του δημοσίου χώρου, του περιβάλλοντος και των δημόσιων αγαθών, των δικτύων μεταφοράς και διανομής ενέργειας και των δικτύων συγκοινωνιακών μέσων σταθερής τροχιάς. Όπως και την προστασία της οικογένειας, τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, τη συνταγματική κατοχύρωση του ΕΣΥ, την εξασφάλιση στέγης, την προστασία σε ευάλωτους, την ενίσχυση της προστασίας των ατομικών και προσωπικών ελευθεριών, την ενίσχυση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, κ.α.

Η συζήτηση για την αναθεώρηση συνδέεται πρώτα από όλα με την αναγκαιότητα να αλλάξει η κυβέρνηση, ώστε να τηρείται το Σύνταγμα και η αναθεώρηση να γίνει με μία προοδευτική πλειοψηφία που θα επιδιώξει συναινέσεις. Και για τον λόγο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα στο να μη δοθούν 180 ψήφοι σε κανένα άρθρο προς αναθεώρηση.

Για την πολιτική αλλαγή

Η ανάγκη της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή είναι εμφανής παντού. Αποτυπώνεται στο δημόσιο βίο, στις γειτονιές, στις πολιτικές συζητήσεις και φυσικά στις μετρήσεις.

Το αίτημα των πολιτών να υπάρξει συνεργασία και σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση είναι πάνδημο. Η παρότρυνση είναι «Βρείτε τα!». Βρείτε τα για να γλυτώσουμε!

Εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αποδείξει έμπρακτα πως μετατρέπει τη λαϊκή βούληση και τη λαϊκή ανάγκη σε πολιτική πρόταση.

Με βάση τις συλλογικές αποφάσεις των Οργάνων του, αλλά και του Συνεδρίου του, απευθύναμε κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου για συνεργασίες εντός και εκτός Βουλής και στη δημιουργία ενός προοδευτικού πόλου με φιλολαϊκό και προοδευτικό πρόγραμμα για μία προοδευτική κυβέρνηση στη χώρα.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα μας και έλαβε και συμμετείχε σε ενωτικές πρωτοβουλίες των προοδευτικών κομμάτων στη Βουλή απέναντι στη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Καταθέσαμε ερωτήσεις, αιτήματα για Εξεταστικές και Προκαταρκτικές Επιτροπές, πρόταση μομφής, ψηφίσματα, κλπ. και φυσικά λάβαμε την πρωτοβουλία για πρόταση υποψήφιας Προέδρου της Δημοκρατίας από τα προοδευτικά κόμματα.

Αλλά και εκτός Βουλής, τόσο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όσο και μέλη μας σε όλη τη χώρα συμμετείχαμε σε πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις του προοδευτικού χώρου που είτε οργάνωσε, είτε στήριξε το κόμμα.

Αντίστοιχα σημαντικές πρωτοβουλίες στο ίδιο πλαίσιο πήρε και το Ι.Ν Πουλαντζάς με κορυφαίες τις δύο εκδηλώσεις στη Μυτιλήνη για τη νησιωτική πολιτική και στην Αθήνα για τη συνταγματική αναθεώρηση, με βάση τη στρατηγική του προοδευτικού δημοκρατικού διαλόγου και της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων.

Απέναντι σε αυτή την ειλικρινή πρότασή μας, το ΠΑΣΟΚ επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο και την κομματική περιχαράκωση, που αποτελεί ιστορικό λάθος σε αντίθεση με τις κοινωνικές ανάγκες, μία επιλογή που ευνοεί μόνο τον κ. Μητσοτάκη και το σύστημα εξουσίας.

Αλλά και η Νέα Αριστερά, παρότι εξαλείφθηκε ο λόγος αποχώρησης των μελών της από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν αποδέχτηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για συμπόρευση εντός και εκτός Βουλής και δεν βοήθησε στη σύγκλιση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αποδείξει πως αγωνίζεται και θα συνεχίσει να το κάνει για την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Η ανάγκη για τη δημιουργία μίας μεγάλης προοδευτικής παράταξης δεν είναι κομματική επιδίωξη, αλλά μία κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα που γεννιέται μέσα από τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας.

Είναι ένα αίτημα από την κοινωνία που αναζητά ξανά ελπίδα, προοπτική και δικαιοσύνη. Και η πρώτη μας προτεραιότητα είναι οι κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες.

Η μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού λαού που τοποθετείται στον ευρύτερο προοδευτικό, δημοκρατικό χώρο και υιοθετεί τη σπουδαία παρακαταθήκη της Αριστεράς, δεν μπορεί να παραμένει κατακερματισμένη.

Γι’ αυτό και η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων αποτελεί προϋπόθεση για να εκφραστεί αποτελεσματικά η βούληση της κοινωνικής πλειοψηφίας και να αποκτήσει ξανά δύναμη και προοπτική ο αγώνας για μια καλύτερη Ελλάδα.

Απέναντι βρίσκεται μια κυβέρνηση που έχει ταυτιστεί με τη διαφθορά, την κλοπή του κόπου του λαού, τα σκάνδαλα, την υπονόμευση των θεσμών, την ακρίβεια, τις ανισότητες, την εξυπηρέτηση συμφερόντων, τα ρουσφέτια, την υποβάθμιση της λογοδοσίας. Η πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία για τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και την προοπτική της χώρας.

Και αυτή η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει μέσα από περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες. Μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από τη συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων σε ένα κοινό πρόγραμμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Βάλαμε από την αρχή τις ανάγκες της κοινωνίας πάνω από το κομματικό συμφέρον.

Γιατί αυτό που προέχει είναι να αποκτήσει η χώρα μια προοδευτική, δημοκρατική και δίκαιη κυβέρνηση, που θα υπηρετεί τους πολλούς και όχι τους λίγους.

Και σήμερα είναι ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της Αριστεράς.

Αμέσως μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα τονίσαμε, πως οι δρόμοι μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι αντιπαραθετικοί. Αντίθετα επιδιώξαμε να συγκλίνουν, σημειώνοντας παράλληλα, με απόφαση της ΚΕ, τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα και την ανάγκη ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου.

Η διακήρυξη και η ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η δημοσιοποίηση του μανιφέστου αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός, δημιουργούν κοινωνική δυναμική που αλλάζει την πολιτική γεωγραφία στον προοδευτικό χώρο. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά.

Είναι μια πρωτοβουλία, που ενδιαφέρει και κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και που μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη δεξιά, διαμορφώνοντας προοπτική προοδευτικής διακυβέρνησης.

Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να αναλάβει τα ηνία μια προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.

Και σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε σε μία ευρεία, συμπεριληπτική σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, με διεύρυνση σε όλο τον δημοκρατικό χώρο, γιατί σήμερα αμφισβητούνται και θίγονται βασικές δημοκρατικές αρχές. Αλλά και γιατί η ενωτική έκφραση των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων και πολιτών είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη.

Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου.

Και για τον λόγο αυτό, και με αυτόν τον στόχο, είναι απαραίτητο το επόμενο χρονικό διάστημα να ενισχυθεί περαιτέρω η πολιτική δράση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η ισχυρή δράση της ΚΟ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των εκλογών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται μέσα στην πολιτική δράση οι άξονες ενός προοδευτικού προγράμματος, τροφοδοτώντας εποικοδομητικά την πολιτική συζήτηση και διαμορφώνοντας θετικά, για την κοινωνία, τους κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς.

Η σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα δεν επιτρέπει τον κατακερματισμό. Η διεθνής αστάθεια, τα ευρωπαϊκά αδιέξοδα, η κρίση δημοκρατίας, η κοινωνική δυσαρέσκεια και η άνοδος της ακροδεξιάς καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση μιας νέας προοδευτικής πλειοψηφίας. Αυτή είναι η κοινωνική ανάγκη και η δική μας προτεραιότητα και δέσμευση. Και αυτός ο στόχος απαιτεί την ενότητα της προοδευτικής παράταξης και της Αριστεράς.

Από όλους μας εξαρτάται αν οι δυνάμεις της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Προόδου θα μπορέσουν να μετατρέψουν την κοινή διαπίστωση της κρίσης σε σχέδιο πολιτικής αλλαγής. Οφείλουμε όλοι και όλες να αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν απέναντι στο λαό και τις ανάγκες της πατρίδας μας. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσει να το κάνει.

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